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Александрия - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Безвыигрышная серия "Александрии" растянулась уже на пять матчей. В следующем туре УПЛ подопечные Руслана Ротаня сыграют против львовского "Руха", который ведёт ожесточённую борьбу за первый выход в еврокубки в истории клуба.
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Матч состоится в субботу, 4 мая, в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги, на стадионе "КСК Ника" в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в
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