Александрия - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Безвыигрышная серия "Александрии" растянулась уже на пять матчей. В следующем туре УПЛ подопечные Руслана Ротаня сыграют против львовского "Руха", который ведёт ожесточённую борьбу за первый выход в еврокубки в истории клуба.

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Матч состоится в субботу, 4 мая, в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги, на стадионе "КСК Ника" в Александрии. Начало встречи запланировано на 13:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).