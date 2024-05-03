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Костышин: Если говорят, что Фесюн уже одной ногой в Шахтере, то, наверное, так оно и есть
Специалист назвали наиболее перспективных игроков Колоса
Фото: ФК Колос
Экс-тренер "
– Чей прогресс в нынешнем составе "Колоса" вы бы отметили?
– В команде сейчас собраны преимущественно солидные игроки, которые уже успели приобрести определенный опыт. Впрочем, назову двух молодых футболистов, которые могут вырасти в сильных исполнителей. Это полузащитник Олег Криворучко и нападающий Артем Гусол.
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Оба пока редко появляются на поле в матчах за главную команду, но имеют хорошую перспективу. Их потенциал хорошо знаю. А что касается прогресса, то назову голкипера Кирилла Фесюна. В подготовке этого парня – заслуга тренера вратарей Вячеслава Кернозенко. Он держит марку.
– Приходилось слышать разговор, что Фесюн одной ногой уже в "Шахтере".
– Если все так говорят, то, наверное, так оно и есть. Остается только подождать официального заявления.
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