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Ярмоленко вышел на первое место по количеству голов в составе украинских команд

Премьер-лига

Обошел Сергея Реброва

Ярмоленко вышел на первое место по количеству голов в составе украинских команд

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко, который оформил один из голов киевлян в матче 5-го тура с "Вересом" (3:0), забил свой 190-й гол в составе украинских команд во всех турнирах.

И таким образом, по числу голов в составе украинских команд 34-летний футболист вышел на первое место, потеснив по этому показателю Сергея Реброва.

В составе "Динамо" Ярмоленко забил 144 гола: 106 – в чемпионатах Украины, 19 – в Кубке Украины, 19 – в еврокубках, а в составе сборной Украины – 46 голов.

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Свой дебютный гол Андрей забил 11 мая 2008 года в домашнем матче УПЛ с "Ворсклой" (2:1).

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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