Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко вышел на первое место по количеству голов в составе украинских команд
Обошел Сергея Реброва
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Вингер "
И таким образом, по числу голов в составе украинских команд 34-летний футболист вышел на первое место, потеснив по этому показателю Сергея Реброва.
В составе "Динамо" Ярмоленко забил 144 гола: 106 – в чемпионатах Украины, 19 – в Кубке Украины, 19 – в еврокубках, а в составе сборной Украины – 46 голов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Свой дебютный гол Андрей забил 11 мая 2008 года в домашнем матче УПЛ с "Ворсклой" (2:1).
Популярное сейчас
- "Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких". Леоненко - о заявлении Суркиса
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Павлюк: Россия имеет план захвата Харькова и Сум
- Ярмоленко объяснил, почему побежал праздновать гол к пресс-атташе Динамо
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО