Ярмоленко вышел на первое место по количеству голов в составе украинских команд

Вингер " Динамо " Андрей Ярмоленко, который оформил один из голов киевлян в матче 5-го тура с "Вересом" (3:0), забил свой 190-й гол в составе украинских команд во всех турнирах.

И таким образом, по числу голов в составе украинских команд 34-летний футболист вышел на первое место, потеснив по этому показателю Сергея Реброва.

В составе "Динамо" Ярмоленко забил 144 гола: 106 – в чемпионатах Украины, 19 – в Кубке Украины, 19 – в еврокубках, а в составе сборной Украины – 46 голов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Свой дебютный гол Андрей забил 11 мая 2008 года в домашнем матче УПЛ с "Ворсклой" (2:1).