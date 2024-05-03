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УПЛ объявила старт голосования за звания лучших игрока и тренера апреля

Премьер-лига
Обновлено

По четыре претендента в каждой из номинаций

УПЛ объявила старт голосования за звания лучших игрока и тренера апреля

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

УПЛ назвала претендентов на звания лучших игрока и тренера апреля.

Четверки претендентов обозначили журналисты спортивных изданий, а вслед за ними голосуют болельщики.

На звание игрока месяца претендуют:

- А. Гуцуляк ("Днепр-1")

- В. Ванат ("Динамо")

- Д. Сикан ("Шахтер")

- М. Лунев ("Кривбасс")

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На звание тренера месяца претендуют:

- Ж. Любенович ("Минай")

- А. Шовковский ("Динамо")

- М. Пушич ("Шахтер")

- В. Пономарев ("Рух")

Проголосовать можно по ссылке.

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Александр Шовковский Желько Любенович Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Алексей Гуцуляк Максим Лунев ФК Минай СК Днепр-1 Даниил Сикан Владислав Ванат Виталий Пономарев Марино Пушич
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