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УПЛ объявила старт голосования за звания лучших игрока и тренера апреля
По четыре претендента в каждой из номинаций
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
УПЛ назвала претендентов на звания лучших игрока и тренера апреля.
Четверки претендентов обозначили журналисты спортивных изданий, а вслед за ними голосуют болельщики.
На звание игрока месяца претендуют:
- А. Гуцуляк ("Днепр-1")
- В. Ванат ("Динамо")
- Д. Сикан ("Шахтер")
- М. Лунев ("Кривбасс")
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На звание тренера месяца претендуют:
- Ж. Любенович ("Минай")
- А. Шовковский ("Динамо")
- М. Пушич ("Шахтер")
- В. Пономарев ("Рух")
Проголосовать можно по ссылке.
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