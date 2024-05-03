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Игроки Динамо ночь перед матчем с Колосом проведут на базе
Настало время решающих матчей
fcdynamo.com
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Сегодня команда провела тренировку, в которой не принимали участия Александр Тымчик, Кристиан Биловар и Владислав Супряга, у которых несущественные проблемы со здоровьем. Впрочем, вернутся в общую группу эти игроки уже в ближайшее время.
4 мая утром игроков ждет сбор на загородной клубной базе в Вите-Литовской, теоретическое занятие, обед и отдых. Также отмечается, что ночь перед матчем игроки команды проведут на базе.
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