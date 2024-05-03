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Игроки Динамо ночь перед матчем с Колосом проведут на базе

Премьер-лига
Обновлено

Настало время решающих матчей

Игроки Динамо ночь перед матчем с Колосом проведут на базе

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" продолжает подготовку к матчу 27-го тура УПЛ с "Колосом", который состоится 5 мая.

Сегодня команда провела тренировку, в которой не принимали участия Александр Тымчик, Кристиан Биловар и Владислав Супряга, у которых несущественные проблемы со здоровьем. Впрочем, вернутся в общую группу эти игроки уже в ближайшее время.

4 мая утром игроков ждет сбор на загородной клубной базе в Вите-Литовской, теоретическое занятие, обед и отдых. Также отмечается, что ночь перед матчем игроки команды проведут на базе.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.05.2024 в 20:57
Щоб не розговілися
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0
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Комментарии 1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.05.2024 в 20:57
Щоб не розговілися
Ответить
0
0

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