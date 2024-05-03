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Генинсон: Останется ли Фесюн в Колосе? Время покажет
Завуалированый, но интересный ответ
Фото: ФК Колос
Вице-президент "
- Кто из игроков "Колоса" ближе всего к сборной Украины и как будет выступать сборная на Евро?
- Трудный вопрос, это будет решать только Сергей Ребров. Но у нас очень много талантливых мальчиков, которые пытаются быть в сборной. В юношеской команде Украины мы уже имеем представителя, надеемся, будут еще.
Голкипер Кирилл Фесюн близок к тому, чтобы быть в сборной. Полагаю, наша национальная команда выйдет из группы и пройдет один-два матча плей-офф.
- Останется ли Фесюн в "Колосе" в следующем сезоне?
– Время покажет.
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