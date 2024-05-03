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Генинсон: Останется ли Фесюн в Колосе? Время покажет

Премьер-лига
Обновлено

Завуалированый, но интересный ответ

Генинсон: Останется ли Фесюн в Колосе? Время покажет

Фото: ФК Колос

Новина українською

Вице-президент "Колоса" Владимир Генинсон рассказал о прогрессе голкипера команды Кирилла Фесюна.

- Кто из игроков "Колоса" ближе всего к сборной Украины и как будет выступать сборная на Евро?

- Трудный вопрос, это будет решать только Сергей Ребров. Но у нас очень много талантливых мальчиков, которые пытаются быть в сборной. В юношеской команде Украины мы уже имеем представителя, надеемся, будут еще.

Голкипер Кирилл Фесюн близок к тому, чтобы быть в сборной. Полагаю, наша национальная команда выйдет из группы и пройдет один-два матча плей-офф.

- Останется ли Фесюн в "Колосе" в следующем сезоне?

– Время покажет.

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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Михаил Черныш
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