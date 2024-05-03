Генинсон: Останется ли Фесюн в Колосе? Время покажет

Вице-президент " Колоса " Владимир Генинсон рассказал о прогрессе голкипера команды Кирилла Фесюна.

- Кто из игроков "Колоса" ближе всего к сборной Украины и как будет выступать сборная на Евро?

- Трудный вопрос, это будет решать только Сергей Ребров. Но у нас очень много талантливых мальчиков, которые пытаются быть в сборной. В юношеской команде Украины мы уже имеем представителя, надеемся, будут еще.

Голкипер Кирилл Фесюн близок к тому, чтобы быть в сборной. Полагаю, наша национальная команда выйдет из группы и пройдет один-два матча плей-офф.

- Останется ли Фесюн в "Колосе" в следующем сезоне?

– Время покажет.