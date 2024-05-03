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Лавриненко: В Вересе думали, что смогут все решить только сменой тренера, но сам тренер не выйдет на поле
Экс-коуч Вереса рассказал о проблемах с комплектованием команды
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Бывший главный тренер "
"В "Вересе" были очень сложные условия комплектации. Если бы в то время, когда пришел, не настоял, чтобы подписали тех игроков, которые сейчас показывают хорошую, стабильную игру. Тот же Евгений Шевченко – сейчас лидер, считаю. В принципе всю жизнь отыграл в Первой лиге, сейчас в УПЛ показывает достойную игру.
Тот же Александр Кучеренко, который сейчас является основным игроком. Хотя руководство до последнего не хотело его подписывать. Говорило, что это игрок из "Ингульца", уже возрастной. Но почему-то, когда уж и я ушел – он тоже играет в составе постоянно все матчи.
И так можно по многим игрокам пройтись, потому что было трудно подписать их. А клуб не предложил ни одного игрока, которого они видели бы.
Задавал президенту этот вопрос. Говорил, что вы знали, что с Виртом сотрудничать не будете. Понимали, что вам нужно усиливаться, потому что сезон показал: кто бы тренером ни был – но вы спаслись только из-за переходных матчей. Поэтому нужно усиление.
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Клуб не сделал никаких выводов. Решил сменить Вирта на Лавриненко. Подумали, что смогут все решить только сменой тренера. Но сам тренер не выйдет на поле. Он не сможет делать те вещи, у него есть идеи – ему нужны футболисты.
Это уже нужно спрашивать у руководства клуба, почему не были предприняты определенные меры, чтобы усилить состав в межсезонье. И понимали, что времени мало, потому что было всего 20 дней на подготовку. Когда есть команда, 20 дней – мало. А когда нет команды – вообще невозможно", – сказал Лавриненко.
Напомним, что Лавриненко принял команду в июле 2023 года, а покинул – в декабре того же года.
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