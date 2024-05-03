Лавриненко: В Вересе думали, что смогут все решить только сменой тренера, но сам тренер не выйдет на поле

Бывший главный тренер " Вереса " Сергей Лавриненко рассказал о проблемах с комплектацией команды, которой он руководил.

"В "Вересе" были очень сложные условия комплектации. Если бы в то время, когда пришел, не настоял, чтобы подписали тех игроков, которые сейчас показывают хорошую, стабильную игру. Тот же Евгений Шевченко – сейчас лидер, считаю. В принципе всю жизнь отыграл в Первой лиге, сейчас в УПЛ показывает достойную игру.

Тот же Александр Кучеренко, который сейчас является основным игроком. Хотя руководство до последнего не хотело его подписывать. Говорило, что это игрок из "Ингульца", уже возрастной. Но почему-то, когда уж и я ушел – он тоже играет в составе постоянно все матчи.

И так можно по многим игрокам пройтись, потому что было трудно подписать их. А клуб не предложил ни одного игрока, которого они видели бы.

Задавал президенту этот вопрос. Говорил, что вы знали, что с Виртом сотрудничать не будете. Понимали, что вам нужно усиливаться, потому что сезон показал: кто бы тренером ни был – но вы спаслись только из-за переходных матчей. Поэтому нужно усиление.