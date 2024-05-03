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Металлист 1925 - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 4.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Ворскла Полтава/Автор - невідомий
Субботний игровой день закроет очное противостояние середняка и абсолютного аутсайдера. На "Арене Левый берег" харьковский "Металлист 1925" будет принимать полтавскую "Ворсклу".
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Оба коллектива имеют ужасные безвыигрышные серии в рамках украинского первенства. Впрочем, если команда Сергея Долганского свою задачу на сезон в регулярном чемпионате уже выполнила и готовится к финалу национального Кубка, то подопечные Виктора Скрипника ведут борьбу за сохранение прописки в элитном украинском дивизионе.
Матч 27-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Металлист 1925" - "Ворскла" состоится в субботу, 4-го мая 2024-го года, в 18:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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