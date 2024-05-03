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Шахтер присмотрел замену Судакову в Днепре-1

Премьер-лига
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Речь о Валентине Рубчинском

Шахтер присмотрел замену Судакову в Днепре-1

фото из свободных источников

Новина українською

"Шахтер" проявляет интерес к хавбеку "Днепра-1" Валентину Рубчинскому.

Как сообщает Sport.ua, если летом "горняки" продадут Георгия Судакова, то именно Рубчинский станет главным кандидатом на его замену.

Потенциальный трансфер может оцениваться в 5-7 млн евро., однако конечная цена на игрока будет зависеть от суммы, за которую "Шахтер" продаст Судакова.

Напомним, что в нынешнем сезоне 22-летний Рубчинский сыграл з "Днепр-1" 31 матч во всех турнирах, сделал 3 ассиста.

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Тransfermarkt оценивает игрока в 1.2 млн евро, а контракт полузащитника с "Днепром-1" действует до лета 2025 года.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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