Шахтер присмотрел замену Судакову в Днепре-1

" Шахтер " проявляет интерес к хавбеку "Днепра-1" Валентину Рубчинскому.

Как сообщает Sport.ua, если летом "горняки" продадут Георгия Судакова, то именно Рубчинский станет главным кандидатом на его замену.

Потенциальный трансфер может оцениваться в 5-7 млн евро., однако конечная цена на игрока будет зависеть от суммы, за которую "Шахтер" продаст Судакова.

Напомним, что в нынешнем сезоне 22-летний Рубчинский сыграл з "Днепр-1" 31 матч во всех турнирах, сделал 3 ассиста.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Тransfermarkt оценивает игрока в 1.2 млн евро, а контракт полузащитника с "Днепром-1" действует до лета 2025 года.