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Шахтер присмотрел замену Судакову в Днепре-1
Речь о Валентине Рубчинском
фото из свободных источников
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Как сообщает Sport.ua, если летом "горняки" продадут Георгия Судакова, то именно Рубчинский станет главным кандидатом на его замену.
Потенциальный трансфер может оцениваться в 5-7 млн евро., однако конечная цена на игрока будет зависеть от суммы, за которую "Шахтер" продаст Судакова.
Напомним, что в нынешнем сезоне 22-летний Рубчинский сыграл з "Днепр-1" 31 матч во всех турнирах, сделал 3 ассиста.
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Тransfermarkt оценивает игрока в 1.2 млн евро, а контракт полузащитника с "Днепром-1" действует до лета 2025 года.
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