Форвард Александрии перенес операцию и выбыл до конца сезона

Травма форварда " Александрии " Андрей Кулакова, которую он получил в матче 26-го тура УПЛ с "Колосом" (0:0), оказалась довольно серьезной.

Как сообщает ТаТоТаке, 25-летний футболист разорвал латеральный мениск.

3 мая игроку сделали операцию, которой руководил начальник медицинского штаба донецкого "Шахтера" Дмитрий Скибинский.

По предварительным прогнозам, Кулаков приступит к полноценным тренировкам примерно через четыре месяца. То есть, в текущем сезоне точно не сыграет.

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В этом сезоне форвард провел 21 матч за "Александрию", в которых он забил 1 гол и отдал 1 ассист.