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Форвард Александрии перенес операцию и выбыл до конца сезона
Андрей Кулаков пропустит 4 месяца
Фото - ФК Олександрія / автор невідомий
Травма форварда "
Как сообщает ТаТоТаке, 25-летний футболист разорвал латеральный мениск.
3 мая игроку сделали операцию, которой руководил начальник медицинского штаба донецкого "Шахтера" Дмитрий Скибинский.
По предварительным прогнозам, Кулаков приступит к полноценным тренировкам примерно через четыре месяца. То есть, в текущем сезоне точно не сыграет.
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В этом сезоне форвард провел 21 матч за "Александрию", в которых он забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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