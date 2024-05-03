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Форвард Александрии перенес операцию и выбыл до конца сезона

Премьер-лига
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Андрей Кулаков пропустит 4 месяца

Форвард Александрии перенес операцию и выбыл до конца сезона

Фото - ФК Олександрія / автор невідомий

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Травма форварда "Александрии" Андрей Кулакова, которую он получил в матче 26-го тура УПЛ с "Колосом" (0:0), оказалась довольно серьезной.

Как сообщает ТаТоТаке, 25-летний футболист разорвал латеральный мениск.

3 мая игроку сделали операцию, которой руководил начальник медицинского штаба донецкого "Шахтера" Дмитрий Скибинский.

По предварительным прогнозам, Кулаков приступит к полноценным тренировкам примерно через четыре месяца. То есть, в текущем сезоне точно не сыграет.

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В этом сезоне форвард провел 21 матч за "Александрию", в которых он забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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ФК Александрия Андрей Кулаков
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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