Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будковский: После травмы похудел на 4 килограмма - для меня это много
У Филиппа перелом гайморовой кости
скриншот
Форвард "
"Могло быть лучше, но сейчас более-менее уже есть нормально могу, немножко похудел, но будет время потом наверстать. Похудел на 4 килограмма. Для меня это много. Когда тренируешься, вес стоит на месте или больше становится, а когда сидишь, ничего не делаешь, с детьми, то вес падает. Первые 2 недели не мог есть. За это время столько овсяной каши съел, что закончилась, надо было ездить каждый день.
Ездил к паре врачей, они посмотрели и сказали, что оперировать не надо, со временем оно само будет заживать, а кости срастаться. Не знаю, через 2 недели может сделаю КТ и что-то оно покажет. Тренироваться не могу пока, я с детьми немножко прыгал на батуте, то ощущения так себе. Пока я завтра начинаю велосипед крутить, дальше через неделю понемногу буду бегать, а дальше уже посмотрим. Пожалуй, в этом сезоне я уже все. Потому что в принципе уже нет времени. Осталось 4-5 недель. Пока маску сделают это еще 2 недели. Адаптироваться к ней еще.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Замеры маски еще не сделал. Так я же похудел, а потом лицо больше станет. То маска будет, как врач говорил, как на лошадях седло будет гулять. В маске придется, кто-то говорит, 2-3 месяца играть. В принципе, я не знаю, как оно будет. Я футболист. Я читал за Осимхена из "Наполи", то у него уже все прошло, но для уверенности он уже год играет. Это все будет зависеть от головы – много стыков, да и у меня уже такая позиция, что надо много борьбы, поэтому может буду играть долго, я не знаю", - рассказал Будковский.
Популярное сейчас
- "Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких". Леоненко - о заявлении Суркиса
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Павлюк: Россия имеет план захвата Харькова и Сум
- Ярмоленко объяснил, почему побежал праздновать гол к пресс-атташе Динамо
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО