  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Леоненко: Я бы на месте Максимова вообще не шел бы в Днепр-1, а остался бы в Полесье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: Я бы на месте Максимова вообще не шел бы в Днепр-1, а остался бы в Полесье

Премьер-лига

Днепр-1 попал в полосу кризиса

Леоненко: Я бы на месте Максимова вообще не шел бы в Днепр-1, а остался бы в Полесье

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера "Днепра-1" Юрия Максимова.

Читайте такжеМаксимов: Сказал ребятам, что, если мы не победим Кривбасс, то я покину Днепр-1

"Мы знакомы с Максом (Максимовым) с 16 лет. Я его очень уважаю, хотя вопросов хватает: как можно постоянно вести в счете и никогда не выигрывать? Но я подтрунивать не хочу. Это мне смешно, а он тренер и теряет свое здоровье на работе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Видимо, у Макса накипело, раз он так сказал. Плюс он взрывной парень. Но его заявление выглядит солидно. Не каждый так может, большинство тренеров надо выгонять. Теперь посмотрим, насколько его уважают футболисты.

Я бы на его месте вообще не шел бы в "Днепр-1", а остался бы в "Полесье". Но он пошел. Это его выбор, - рассказал Леоненко.

Напомним, что "Днепр-1" идет на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 45 баллов.

По теме
yellow-arrow
Будковский: После травмы похудел на 4 килограмма - для меня это много
yellow-arrow
Форвард Александрии перенес операцию и выбыл до конца сезона
yellow-arrow
Шахтер присмотрел замену Судакову в Днепре-1
Юрий Максимов Виктор Леоненко СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fanday
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости