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Леоненко: Я бы на месте Максимова вообще не шел бы в Днепр-1, а остался бы в Полесье
Днепр-1 попал в полосу кризиса
скриншот youtube
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера "Днепра-1" Юрия Максимова.
"Мы знакомы с Максом (Максимовым) с 16 лет. Я его очень уважаю, хотя вопросов хватает: как можно постоянно вести в счете и никогда не выигрывать? Но я подтрунивать не хочу. Это мне смешно, а он тренер и теряет свое здоровье на работе.
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Видимо, у Макса накипело, раз он так сказал. Плюс он взрывной парень. Но его заявление выглядит солидно. Не каждый так может, большинство тренеров надо выгонять. Теперь посмотрим, насколько его уважают футболисты.
Я бы на его месте вообще не шел бы в "Днепр-1", а остался бы в "Полесье". Но он пошел. Это его выбор, - рассказал Леоненко.
Напомним, что "Днепр-1" идет на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 45 баллов.
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