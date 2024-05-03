Леоненко: Я бы на месте Максимова вообще не шел бы в Днепр-1, а остался бы в Полесье

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера "Днепра-1" Юрия Максимова.

"Мы знакомы с Максом (Максимовым) с 16 лет. Я его очень уважаю, хотя вопросов хватает: как можно постоянно вести в счете и никогда не выигрывать? Но я подтрунивать не хочу. Это мне смешно, а он тренер и теряет свое здоровье на работе.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Видимо, у Макса накипело, раз он так сказал. Плюс он взрывной парень. Но его заявление выглядит солидно. Не каждый так может, большинство тренеров надо выгонять. Теперь посмотрим, насколько его уважают футболисты. Я бы на его месте вообще не шел бы в "Днепр-1", а остался бы в "Полесье". Но он пошел. Это его выбор, - рассказал Леоненко.

Напомним, что "Днепр-1" идет на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 45 баллов.