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Полесье – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: upl.ua
Воскресный игровой день 27 тура УПЛ откроет противостояние шестой и одиннадцатой команд. В Житомире на "Центральном городском стадионе" "Полесье" будет принимать "Зарю".
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Подопечные Шищенко в последних играх набрали девять из двенадцати возможных очков и это хороший результат для команды, которая неудачно начала весеннюю часть сезона. "Заря" прогнозированно дважды проиграла "Шахтеру", а вот против "Оболони" подопечные Коваля разочаровали - нулевая ничья. Смогут ли гости наконец-то выиграть? Отметим, что на выезде в 2024 году "Заря" еще не побеждала.
Матч 27-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Полесье" - "Заря" состоится в воскресенье, 5 мая 2024 года, в 13:00.
Смотреть трансляцию матча можно на канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
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