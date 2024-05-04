Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия – Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
"Александрия" стремится улучшить свое турнирное положение, дабі наконец оторваться от зоны вылета и спокойно закончить нынешний сезон. "Рух", в свою очередь, располагается на 5-й строчке, и очень близок к попаданию в еврокубки. Какая из команд станет ближе к осуществлению своей цели?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
В поединке первого круга команды сыграли 0:0.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 27-й тур
4 мая 2024. Александрия, "Ника"
"Александрия" 13:30 "Рух"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Популярное сейчас
- Динамо - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Сборные Украины U-19 и U-17 узнали соперников по квалификации турниров Евро-2025
- Зеленский: Украина находится перед новым этапом войны, оккупанты готовятся расширить наступательные действия
- Разгромные победы Шахтера и Динамо. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО