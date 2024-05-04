Александрия - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Александрия" стремится улучшить свое турнирное положение, дабі наконец оторваться от зоны вылета и спокойно закончить нынешний сезон. "Рух", в свою очередь, располагается на 5-й строчке, и очень близок к попаданию в еврокубки. Какая из команд станет ближе к осуществлению своей цели?

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В поединке первого круга команды сыграли 0:0.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 27-й тур

4 мая 2024. Александрия, "Ника"

"Александрия" 13:30 "Рух"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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