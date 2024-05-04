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Оболонь - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Оболонь – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Оболонь - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В 27-м туре УПЛ "Оболонь", которая борется за выживание, примет ЛНЗ. У киевлян последние четыре тура критические. Попытаться зацепиться за 12-е место. Если получится. Если нет – не упасть на последние две строчки в таблице с прямым вылетом в Первую лигу. ЛНЗ находится на той позиции, когда можно спокойно доигрывать остаток сезона. Выше команда не поднимется, борьба за выживание выиграна. Задача на сезон у черкащан сделана.

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В поединке первого круга победила черкасская команда со счетом 3:0

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 27-й тур
4 мая 2024. Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" 15:30 "ЛНЗ"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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