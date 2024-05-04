Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 – Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В очередном туре украинского первенства встретятся команды Виктора Скрипника и Сергея Долганского. Харьковский "Металлист 1925" на "Арене Левый берег" будет принимать полтавскую "Ворсклу". Обе команды находятся в ужасной игровой форме и давно не побеждали в рамках УПЛ. Предыдущая встреча этих коллективов в чемпионате завершилась результативной ничьей – 2:2.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
В поединке первого круга команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 27-й тур
4 мая 2024. Киевская область, "Арена Левый берг"
"Металлист 1925" 18:00 "Ворскла"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Популярное сейчас
- Долгий сезон Левандовского: меньше голов, спасение Хави и неожиданная помощь от Витора Роке
- Лунин сыграет с Баварией, Ройс покидает Дортмунд, размер премиальных для сборной. Главные новости за 3 мая
- Жирона — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2024
- Ярмоленко объяснил, почему побежал праздновать гол к пресс-атташе Динамо
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО