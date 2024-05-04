Металлист 1925 - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В очередном туре украинского первенства встретятся команды Виктора Скрипника и Сергея Долганского. Харьковский "Металлист 1925" на "Арене Левый берег" будет принимать полтавскую "Ворсклу". Обе команды находятся в ужасной игровой форме и давно не побеждали в рамках УПЛ. Предыдущая встреча этих коллективов в чемпионате завершилась результативной ничьей – 2:2.

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В поединке первого круга команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 27-й тур

4 мая 2024. Киевская область, "Арена Левый берг"

"Металлист 1925" 18:00 "Ворскла"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>