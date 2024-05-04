  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Металлист 1925 – Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист 1925 - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В очередном туре украинского первенства встретятся команды Виктора Скрипника и Сергея Долганского. Харьковский "Металлист 1925" на "Арене Левый берег" будет принимать полтавскую "Ворсклу". Обе команды находятся в ужасной игровой форме и давно не побеждали в рамках УПЛ. Предыдущая встреча этих коллективов в чемпионате завершилась результативной ничьей – 2:2.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

В поединке первого круга команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 27-й тур
4 мая 2024. Киевская область, "Арена Левый берг"

"Металлист 1925" 18:00 "Ворскла"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Андриевский: От заключительных туров ожидаю только побед Динамо
yellow-arrow
"Все решится в одной игре. Здесь может произойти все что угодно": Сиссоко - о финале Кубка Украины
yellow-arrow
Полесье – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.05.2024
Ворскла (Полтава) телетрансляции УПЛ Металлист 1925 (Харьков) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости