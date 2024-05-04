Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Колос: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Фото: instagram.com/andreybecks
В Пасху, 5 мая, в 27-м туре УПЛ 2023/24 киевское "Динамо" дома будет играть против ковалевского "Колоса". Напомним, в первом круге "динамовцы" потеряли очки об этого соперника, сыграв вничью 1:1.
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
Популярное сейчас
- Динамо - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Сборные Украины U-19 и U-17 узнали соперников по квалификации турниров Евро-2025
- Зеленский: Украина находится перед новым этапом войны, оккупанты готовятся расширить наступательные действия
- Шовковский: Я тоже недоволен и озабочен этим вирусом в команде
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО