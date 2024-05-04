Динамо - Колос: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

В Пасху, 5 мая, в 27-м туре УПЛ 2023/24 киевское "Динамо" дома будет играть против ковалевского "Колоса". Напомним, в первом круге "динамовцы" потеряли очки об этого соперника, сыграв вничью 1:1.

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.