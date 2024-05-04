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Динамо - Колос: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Сколько дали правильных ответов?

Динамо - Колос: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: instagram.com/andreybecks

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В Пасху, 5 мая, в 27-м туре УПЛ 2023/24 киевское "Динамо" дома будет играть против ковалевского "Колоса". Напомним, в первом круге "динамовцы" потеряли очки об этого соперника, сыграв вничью 1:1.

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Динамо (Киев) УПЛ Колос (Ковалевка) квиз от UA-Футбол
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