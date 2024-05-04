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Полузащитник Руха: Самое интересное начинается только сейчас
О предстоящей игре с Александрией и не только
Фото: Рух
Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский поделился комментариями по поводу грядущего матча против "Александрии".
Мне "Александрия" очень импонирует. Им в некоторых играх не повезло. Они получатся злыми, потому что им очень нужны очки. Будет много борьбы. Хороший тренер, имеющий свой стиль. Будем стараться наконец-то победить "Александрию".
Ближе к концу чемпионата сложно держать темп, который задал "Рух"?
Мы очень хорошо готовы к этому отрезку сезона. За счет этого соперникам еще сложнее будет против нас играть.
Во втором круге "Рух" только однажды уступил - поражение 1:3 от "Шахтера". Что помогает удерживать этот уровень?
Сейчас началось огромное количество заездов на базу. Очень много времени уделяем обновлению. Футболисты понимают, что сейчас это важно. Ведь ты смотришь в турнирную таблицу и понимаешь – самое интересное начинается только сейчас.
Напомним, сегодня в 13:00 "РУх" сыграет против "Александрии". Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
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