Полузащитник Руха: Самое интересное начинается только сейчас

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский поделился комментариями по поводу грядущего матча против "Александрии".

Мне "Александрия" очень импонирует. Им в некоторых играх не повезло. Они получатся злыми, потому что им очень нужны очки. Будет много борьбы. Хороший тренер, имеющий свой стиль. Будем стараться наконец-то победить "Александрию".

Ближе к концу чемпионата сложно держать темп, который задал "Рух"?

Мы очень хорошо готовы к этому отрезку сезона. За счет этого соперникам еще сложнее будет против нас играть.

Во втором круге "Рух" только однажды уступил - поражение 1:3 от "Шахтера". Что помогает удерживать этот уровень?

Сейчас началось огромное количество заездов на базу. Очень много времени уделяем обновлению. Футболисты понимают, что сейчас это важно. Ведь ты смотришь в турнирную таблицу и понимаешь – самое интересное начинается только сейчас.