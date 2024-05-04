Владислав Вакула: Я нашел себя в Минае

В нынешнем составе "Миная" выступает целый ряд игроков, ранее защищавших цвета одесского "Черноморца" – Дмитрий Немчанинов, Сергей Петько, Владислав Вакула. Для последнего из них поединок с "моряками" имел принципиальное значение, ведь в этой команде, которую он вынужден был оставить к концу прошлого года, у него не сложилось. А вот главный тренер закарпатцев Желько Любенович, предоставивший шанс футболисту заявить о себе в полный голос, на послематчевой пресс-конференции признался, что хотел, чтобы Вакула отличился в игре с "Черноморцем" голом. Сделать это игроку хоть и не удалось, однако его игра еще раз приятно поразила как зрителей на трибунах, так и весь штаб "Миная". Несомненно, он и голкипер Александр Кемкин были самыми заметными действующими лицами в матче. Уверенную игру Вакулы отметил и рулевой одесситов Роман Григорчук, который по завершении поединка по-отечески обнял своего бывшего подопечного.

Победа в поединке с одесситами стала своеобразным подарком для Владислава к его 25-летию, которое он отпраздновал два дня спустя. По иронии судьбы, личный праздник игрока совпал со Всеукраинским днем ​​футбола.

– В этом совпадении видите для себя какую-то символичность? – интересуюсь у Владислава Вакулы.

- Да вроде бы так. Наверное, так Бог распорядился. Интересно, что в один день у меня День рождения и Всеукраинский день футбола. Это очень круто! Такой факт вдохновляет, да и вдвойне приятнее, что возник двойной праздник для меня.

- В свои 25 вы успели поиграть в разных командах. Как важно футболисту найти свой клуб?

– На все сто процентов. Когда ты находишь свой клуб, то это имеет большое значение. Могу сказать, что в настоящее время я нашел себя в "Минае", за что большое спасибо всем людям, которые причастны к моему переходу. Спасибо тренерскому штабу, команде и всему персоналу за доверие и за то, что у меня есть сейчас. Я чувствую себя в этой команде счастливым. Наверное, это впервые со времен моих выступлений в "Мариуполе", когда я чувствую, что нужен и на меня очень рассчитывают.

РУКОПОЖАТИЕ С ГРИГОРЧУКОМ

– Хотелось бы вспомнить события недавнего матча с "Черноморцем". По его завершении Желько Любенович сказал, что ваша настроенность на игру зашкаливала. Это действительно так?

– Действительно, на каждую игру я настраиваюсь очень серьезно, со всей ответственностью. На поединок с "Черноморцем", учитывая, что в нем я провел осеннюю часть нынешнего чемпионата, была двойная мотивация. Как сказал Желько Любенович, мне не нужно было что-то говорить – по поводу моей мотивации на эту игру он все видел.

- О стиле игры "Черноморца" вы знали не понаслышке, ведь в осенней части чемпионата были его игроком. Как бы его охарактеризовали?

– "Черноморец" – такая команда, главный тренер которой пропагандирует игру "один в один". Роман Григорчук очень многое дал мне в футбольном плане, за что ему очень благодарен. Когда мы расходились, то пожали друг другу руки, как настоящие мужики. Не было никаких обид, мы разошлись на хорошей ноте – и я очень счастлив, что все так сложилось. После недавней игры, когда "Черноморец" приезжал к нам в Минай, мы снова пожали друг другу руки и пожелали взаимной удачи.

– За счет каких факторов вам удалось победить "Черноморец"?

– Даже не знаю, как вам сказать. Ребята были настроены достаточно серьезно. Один из них, Сергей Петько, когда-то играл в Одессе и в игре с "Черноморцем", как и в предыдущих матчах, исполнял роль капитана команды. Думаю, что у него тоже мотивация зашкаливала. Все ребята нашей команды хорошо понимали, что поединок с "моряками" очень важен как для меня, так и для него. И они сделали все, чтобы мы выиграли. Я подсказал Любеновичу некоторые моменты, которые помогли нашей команде победить. Очень рад, что удалось получить положительный результат, ведь победа была нам необходима, как воздух.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ЧЕРНОМОРЦА

– Что в игре одесской команды изменилось по сравнению с осенью?

– Честно говоря, после того, как завершился зимний перерыв и началась весенняя часть сезона, я не следил за "Черноморцем". Мог что-то анализировать тогда, когда мы проводили теоретическое занятие и выходили на поле. Из того, что я увидел, могу сказать, что стиль игры одесской команды на девяносто процентов не изменился, все осталось так же, как и в период моих выступлений в ней.

– Как думаете, в чем кроется причина неудачных выступлений "Черноморца"?

– Даже не знаю. Мне кажется, что одесская команда очень хорошо играет. Возможно, у нее затянулась черная полоса. А может, ребята сейчас немного не на таком подъеме, как были в первой части сезона. Но как бы то ни было, а я всегда желаю им удачи. Думаю, что дальше у них все будет хорошо. Эта команда должна играть в Премьер-лиге и радовать своей игрой болельщиков. Я в этом убежден полностью.

- Победа над "моряками" помогла "Минаю" покинуть последнюю ступеньку. Это окрыляет?

- Да, конечно. Мы очень долго смотрели на турнирную таблицу, и поэтому всем хотелось изменить расположение в ней. После того как на протяжении многих туров "Минай" находился на последнем месте, наши ребята факту изменения позиции очень рады. Мы хотим подниматься еще выше и выше. В ближайшем туре нас ждет, пожалуй, самая важная игра весны. Постараемся победить, так что все к ней очень тщательно готовятся.

ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ НА 200 ПРОЦЕНТОВ

– Похоже, что теперь других мнений, кроме как мыслей о попытке побороться за сохранение прописки в элите, у команды не существует?

– Да, это действительно так. Эта цель была у нас с самого начала весенней части чемпионата. Если подобных задач не ставить, зачем тогда выходить на поле и играть в футбол? Сохранение прописки в элите – эта задача в текущем чемпионате для нас главная.

– В прошлом туре конкуренты сыграли так, что ситуация с 13-го по 16-е места выровнялась как никогда. Похоже, что гипотетические очки – как по части приобретения, так и по части потерь теперь подсчитывают все заинтересованные стороны…

- Мы даже не смотрим на игру других команд, ведь нам важна только наша игра. Должны брать максимальное количество очков в четырех оставшихся турах. Я на сто процентов гарантирую (как от своего имени, так и от всей команды), что "Минай" будет выкладываться в этих последних матчах чемпионата на двести процентов! Учитывая, что мы немного поднялись в турнирной таблице, мотивация у нас еще больше зашкаливает.

– Как вам играется в "Минае"? По душе ли атмосфера в команде, все ли хорошо в отношениях с руководством клуба, тренерским штабом и партнерами?

- Все даже больше, чем хорошо! Еще раз повторюсь: чувствую себя очень счастливым в этой команде. Всем людям, работающим в "Минае", от меня большое спасибо. Когда ты чувствуешь, что нужен, это очень окрыляет, дает положительные эмоции и желание еще больше работать.

ОБЪЕДИНЕНЫ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

– Как работается под руководством Желько Любеновича?

- Прекрасно! Он современный тренер с европейским менталитетом. Любенович пропагандирует очень хороший и содержательный футбол. Мне нравятся его идеи и я благодарю его за то, что он мне доверяет. Вся команда удовлетворена работой с этим наставником. Можно даже сказать, что все кайфуют от тренировочного процесса и атмосферы в команде.

- В вашей карьере приходилось играть на разных позициях. На какой чувствуете себя наиболее комфортно и полезно?

- Вообще моя основная позиция – это левый вингер. Правда, за время своего пребывания в "Минае" успел поиграть и на четырех других. Хотя для меня не столь важно, где именно играть. Куда важнее выходить на поле на любой позиции и сражаться за результат, чтобы максимально помочь своей команде.

– Рассматриваете "Минай" как трамплин для более высокого уровня в карьере?

- Честно говоря, сейчас у меня только мысли о "Минае" и о нашей совместной с командой задаче. Поэтому о чем-то другом пока не думаю. Для всех нас есть цель, к которой мы идем и стремимся выполнить.

АВТОГРАФ И СЕЛФИ С КРУТЫМ ФУТБОЛИСТОМ

– Как относятся к команде и к вам лично закарпатские болельщики?

– Хорошо. Я очень благодарю наших поклонников за то, что они приходят на стадион и поддерживают "Минай" в такое непростое время. Хочу, чтобы все они делали это и дальше, болея за нас еще сильнее. Для нашей команды это крайне необходимо, ведь сейчас ситуация в турнирной таблице такова, что команда в этом нуждается как никогда. В домашних играх мы всегда чувствуем очень сильную поддержку болельщиков, потому в большинстве матчей весеннего отрезка чемпионата мы их не подводили. В достигнутом результате есть и их большая заслуга.

- Не устаете от раздачи автографов и позирования во время селфи с поклонниками команды?

– Да нет, что вы! Я хорошо понимаю, что это значит для каждого болельщика, поэтому мне совсем не сложно. Это вообще не проблема. Подойдет ко мне болельщик с просьбой сфотографироваться или какой-нибудь малыш попросит автограф – и я никогда не отказываю. Мне также приятно, что ко мне подходят, считая крутым для них футболистом (улыбается). И это ко многому обязывает. С каждой игрой ты должен не только подтверждать свой уровень, свою профпригодность, но и прогрессировать, показывая игру высокого качества. Ведь для кого мы играем в футбол? Конечно, для болельщиков. Поэтому и хочется их всегда радовать, чтобы у них было желание приходить на стадион снова и снова. Нередко бывает, что поклонники "Миная" могут просто подойти ко мне на улице, сказать слова поддержки и пожелать успехов, а я в ответ поблагодарю, завершив общение рукопожатием.

– Закарпатье, как известно, особый край. Что вас в нем больше всего поразило?

– Здесь очень хорошо. В Закарпатье прекрасная живописная природа. Мне в этом крае спокойно, очень нравится Ужгород. После Киева это, наверное, мой самый любимый город в Украине. Он имеет свою неповторимость. В Ужгороде все есть, в нем приятная атмосфера и радушные люди. У меня хорошие ощущения от пребывания в этом городе.

ИГРА ЗА ШЕСТЬ ОЧКОВ

– Впереди матч с "Вересом". Такие обычно называют играми за шесть очков…

– Да. Я считаю, что это наш первый финал в борьбе за сохранение прописки в УПЛ. Как я уже говорил выше, мотивация зашкаливает. Все ребята максимально настроены, и никакой речи, кроме как о достижении положительного результата, и быть не может. Должны выйти и подтвердить это на поле.

– Соперника уже разобрали?

- Теоретического занятия у нас пока не было – оно состоится ближе к игре, чтобы лучше запечатлелось в наших головах. Однако все ребята индивидуально просматривали игры с участием "Вереса". В частности, смотрели предыдущую встречу с киевским "Динамо". Они для себя делают определенный анализ нынешних возможностей ровенской команды.

– Что можете сказать о ровенчанах?

– "Верес" – хорошая, боевая команда. С начала весенней части чемпионата у нее тоже были хорошие результаты. В составе ровенчан есть очень хорошие игроки, среди которых мои бывшие одноклубники, с которыми я выигрывал первую лигу в составе "Полесья". В "Вереске" они находятся в аренде – это Денис Янаков, Дмитрий Шастал и Евгений Морозко. Будет интересно поиграть против них в составе другой команды и посмотреть на наши возможности в таком "финале".

Фото – Аліна Єрофеєва/ UA-Футбол