Принс Аду: Мы все равно гнем свою линию и можем финишировать на высокой позиции в таблице

Нападающий "Кривбасса" Принс Аду поделился комментариями относительно своего повреждения, болельщиков и атмосферы в команде.

Принс, болельщики очень соскучились по тебе. Как себя чувствуешь, когда сможем увидеть тебя в официальных матчах?

Я так же, очень соскучился по ним. Я получил повреждение и пока играть не могу. Осталось несколько игр до конца сезона, но я упорно работаю и полностью сосредоточен над своим восстановлением, чтобы вернуться на поле еще сильнее.

Что случилось? Как ты получил повреждение?

Я получил травму во время тренировки. Просто вывихнул ногу в игровом эпизоде. Да, это очень обидно, но, повторюсь, я надеюсь вернуться только сильнее.

Все это время ты болеешь за команду с трибун. Поделись своими эмоциями. Правду ли говорят, наблюдать с трибун более волнительно, чем играть на поле?

Да, как я уже говорил, это очень тяжелый для меня момент: видеть, как каждый раз моя команда играет без меня. Это действительно непросто, ведь я хочу помогать своим товарищам. В те моменты, когда я просто наблюдал за игрой, я чувствовал себя плохо. Однако еще осталось несколько матчей впереди, поэтому я не буду опускать рук, а буду работать и двигаться дальше.

Как в целом прокомментируешь последние результаты "Кривбасса"?

Я считаю, что непосредственно сейчас, мы в прекрасной форме. Особенно, если посмотреть на последние матчи, например, против "Металлиста 1925". Это была результативная игра с нашей стороны. Конечно, каждый соперник, выходя на поле, дает нам сопротивление, но мы все равно гнем свою линию и можем финишировать на высокой позиции в таблице.

Наши болельщики интересуются: на тренировке ты всегда подкатываешь шорты. Это ты щеголяешь накачанными ногами или тебе так комфортно тренироваться?

Я так делаю потому что мне действительно комфортно тренироваться с подкаченными шортами. Это совсем не о моде или стиле, к тому же сейчас становится жарко. В Африке, я всегда так тренируюсь.

В нашей команде целый десант африканских футболистов. Кто является лидером вашего коллектива? Кто самый веселый?

Хорошо. Могу сказать, что самый веселый - это я. Что касается лидера, то это Бизимана, ведь он много общается с каждым из нас, поддерживает, когда что-то складывается не очень хорошо. Именно он всегда подбадривает нас в нестабильные моменты. За это мы ему искренне благодарны и очень уважаем.