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Андриевский: От заключительных туров ожидаю только побед Динамо
Впереди несколько решающих матчей
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился ожиданиями от финального отрезка чемпионата Украины.
“ – Чемпионат Украины на финишной прямой. Чего ждешь от заключительных туров?
– Только побед. Мы должны брать максимум и рассчитываем только на чемпионство.
– Судьба чемпионства будет решаться в противостоянии с "Шахтером"?
– Важен каждый матч – и с "Шахтером", и с "Колосом".
– Следующий матч как раз с ковалевцами. Что думаешь о будущем сопернике, чем запомнился предыдущий матч с ними?
– Очень хороший подбор футболистов, хорошо играющих в защите. Насколько я помню, они пропустили меньше всех команд. Поэтому ждем сложной игры, поэтому настраиваемся серьезно на этот поединок.
– Что нужно сделать, чтобы не было неприятных сюрпризов, как в первом круге, когда сыграли вничью 1:1?
– Тренерский штаб обязательно расскажет нам, как нужно действовать во избежание прежних ошибок. Если будем выполнять установку, то все получится.
– У "Колоса" много ничьих в нынешнем сезоне…
– Да, они мало пропускают, но тоже немного забивают. Отсюда и следующие результаты.
– Учитывая, что играете дважды в неделю, вносятся какие-то коррективы в подготовку?
– Да, конечно, нагрузки значительно меньше, чем когда мы играем один раз в неделю. Тренировки в общем-то чисто для эмоций, плюс занимаемся тактически.
– Когда команда побеждает, то настроение и без этого хорошее в коллективе?
– Конечно. Все довольны, и атмосфера очень хорошая”, - сказал Андриевский.
В финальных четырех матчах "Динамо" сыграет против "Колоса", "Шахтера", "Кривбасса" и "Руха". Сейчас киевляне занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, уступая первым дончанам четырьмя очками.
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