Андриевский: От заключительных туров ожидаю только побед Динамо

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился ожиданиями от финального отрезка чемпионата Украины.

“ – Чемпионат Украины на финишной прямой. Чего ждешь от заключительных туров?

– Только побед. Мы должны брать максимум и рассчитываем только на чемпионство.

– Судьба чемпионства будет решаться в противостоянии с "Шахтером"?

– Важен каждый матч – и с "Шахтером", и с "Колосом".

– Следующий матч как раз с ковалевцами. Что думаешь о будущем сопернике, чем запомнился предыдущий матч с ними?

– Очень хороший подбор футболистов, хорошо играющих в защите. Насколько я помню, они пропустили меньше всех команд. Поэтому ждем сложной игры, поэтому настраиваемся серьезно на этот поединок.

– Что нужно сделать, чтобы не было неприятных сюрпризов, как в первом круге, когда сыграли вничью 1:1?

– Тренерский штаб обязательно расскажет нам, как нужно действовать во избежание прежних ошибок. Если будем выполнять установку, то все получится.

– У "Колоса" много ничьих в нынешнем сезоне…

– Да, они мало пропускают, но тоже немного забивают. Отсюда и следующие результаты.

– Учитывая, что играете дважды в неделю, вносятся какие-то коррективы в подготовку?

– Да, конечно, нагрузки значительно меньше, чем когда мы играем один раз в неделю. Тренировки в общем-то чисто для эмоций, плюс занимаемся тактически.

– Когда команда побеждает, то настроение и без этого хорошее в коллективе?

– Конечно. Все довольны, и атмосфера очень хорошая”, - сказал Андриевский.