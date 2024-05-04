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УПЛ. Александрия - Рух 2:2. Закономерный результат при зрелищной игре

Премьер-лига
Обновлено

Хозяева не удержали победу

УПЛ. Александрия - Рух 2:2. Закономерный результат при зрелищной игре

Telegram ФК Олександрія

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже в начале матча хозяева поля умудрились ошарашить соперника быстрым голом. Причём, каким! Калитвинцев нашел Ковальца между линиями - тот в одно касание пяткой вывел один на один Михайленко, который эффектно перебросил Ледвия.

На 12-й минуте покинул поле Смирный - полузащитник потянул заднюю поверхность бедра. Вместо него вышел 19-летний Сигеев.

После гола "Александрия" лишь набрала обороты и продолжила владеть инициативой. Но забил "Рух". Благодаря суматохе в штрафной площади "жёлто-чёрных", точным ударом c нескольких метров счёт сравнял Пастух.

Впрочем, рисунок игры особо не поменялся. Чего только стоит тот факт, что к 35-й минуте подопечные Ротаня вели по ударам 6-1.

УПЛ. Александрия - Рух 2:2. Закономерный результат при зрелищной игре - изображение 1

В концовке первой половины встречи опасный момент имел Кравченко - Антон оказался лучшим на втором этаже, но его удар грудью парировал Ледвий.

Буквально за пару минут жёлтые карточки получили Дидык и Слюбык - оба защитника пропустят следующий матч против "Оболони".

После перерыва уже "Рух" диктовал условия на поле. Тем не менее, до по-настоящему опасных моментов дело никак не доходило - отметить можно разве что неприятный удар издали в исполнении Таллеса. Всё свелось скорее к тактической борьбе.

УПЛ. Александрия - Рух 2:2. Закономерный результат при зрелищной игре - изображение 2

И всё же всухую команды тайм не закончили. На 80-й минуте первым дублем в УПЛ отличился Михайленко, головой замкнув идеальную подачу Безерры с правого фланга.

Правда, не долго "Александрия" вёла по счёту. Почти сразу "жёлто-чёрные" пропустили курьёзный гол. Не самым лучшим образом с дальнего расстояния пробил Скибык, но отбить удар Шевченко не сумел.

Уже в следующей атаке "Рух" чуть не вышел вперёд. Отлично по левому флангу прорвался Плюман, выполнил подачу на Рунича, но пробил прямо в Шевченко. Вовремя исправился голкипер.

До конца поединка соперники отыграли очень интенсивно, но до взятия ворот дело не дошло. Итог - результативная ничья.

Этот результат не устроил ни одну из команд. "Александрия" всё ещё находится недалеко от зоны стыковых матчей (5 очков) и не может победить уже на протяжении семи игр, в то время как "Рух" упустил шанс обогнать находящийся на 4-м месте "Днепр-1". К тому же, львовян может также по очкам догнать "Полесье".


27-й тур УПЛ сезона 2023/24

4 мая. Александрия. "Ника"

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

"Александрия - "Рух" 2:2

Голы: Михайленко 4, 80 - Пастух 26, Слюбык 82

"Александрия": Шевченко, Скорко, Кравченко, Копына, Мартынюк, Калюжный, Калитвинцев, Смирный (Сигеев 12 (Погорелый 88), Михайленко, Костышин (Безерра 73), Ковалец

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пидгурский, Квасница (Плюман 76), Пастух, Таллес (Притула 90), Федор (Рунич 45), Карабин (Теслюк 85)

Предупреждения: Калитвинцев 66, Калюжный 90 - Дидык 42, Слюбик 44, Роман 76

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Комментарии
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Вarcelinius
04.05.2024 в 15:24
Рух молодцы, выжали всё шо могли и оставили сратаня с носом. А Пономарёв нормальны тренер. И команда у него хорошая.
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Комментарии 4
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Вarcelinius
04.05.2024 в 15:24
Рух молодцы, выжали всё шо могли и оставили сратаня с носом. А Пономарёв нормальны тренер. И команда у него хорошая.
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Вarcelinius
04.05.2024 в 15:19
Каждый день, какие-то новые авторы. Шо там у них за куйня творится? Где они их берут? Не сайт, а проходной двор, какой-то.
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Prideman (Lviv)
04.05.2024 в 15:18
Рух виїхав на фарті. 2 голи це помилки захисту Олександрії. В обох випадках захисники просто дарували м'яч гравцям Руху. Гра в обороні просто прохідний двір. Як на такому рівні гравець може бути абсолютно сам в центрі штрафного і розстрілювати ворота. Де захисники? Я про 2 гол господарів. Гра в пас не краща. 80% пасів в нікуди і це в простих ситуаціях. Ну і реалізація, як завжди(((...Руніч знову запоров. Як можна на 84 хв. було не забити? В атаці гри не було сьогодні взагалі. Єдине що є це фізика. Але я сумніваюся, що це заслуга тренера. Молоді пацани мають сили бігати. Багато хто тут хвалить Пономарьова, а я не розумію за що? Гри в захисті, немає, гри в пас немає. Реалізація дуже погана. Одні слова. Ми розбираємо кожного суперника, ми готуємося, ми працюємо над помилками. А де це видно? Треба нормального тренера цій команді.
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alex.belogubko (одесса)
04.05.2024 в 15:03
школа РОТАНЯ и лозунг
sticker
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