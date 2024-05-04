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Александрия – Рух: стартовые составы на матч
Ротань против Пономарева
Фото: ФК Олександрія
В поединке 27-го тура УПЛ "Александрия" сыграет против "Руха". Главные тренеры команд избрали стартовые составы на это противостояние.
Стартовый состав "Александрии": Шевченко — Калитвинцев, Калюжный, Ковалец (к), Копина, Костышин, Кравченко, Мартынюк, Михайленко, Скорко, Смирный.
Запасные: Долгий (в), Ермаков (в), Де, Безерра, Ващенко, Джевани, Кулаковский, Погорелый, Сигеев, Хулио, Шостак.
Стартовый состав "Руха": Ледвий - Дидык, Карабин, Квасница, Пастух, Пидгурский (к), Роман, Сыч, Слюбик, Таллес, Федор.
Запасные: Герета (в), Лях, Плюмейн, Притула, Рунич, Слюсарь, Теслюк, Холод.
Перед этим поединком “Александрия” идет на 12 месте УПЛ, а “Рух” находится на пятой позиции. У команд соответственно 26 очков и 44 зачетных пункта.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
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