  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия – Рух: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия – Рух: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Ротань против Пономарева

Александрия – Рух: стартовые составы на матч

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В поединке 27-го тура УПЛ "Александрия" сыграет против "Руха". Главные тренеры команд избрали стартовые составы на это противостояние.

Стартовый состав "Александрии": Шевченко — Калитвинцев, Калюжный, Ковалец (к), Копина, Костышин, Кравченко, Мартынюк, Михайленко, Скорко, Смирный.

Запасные: Долгий (в), Ермаков (в), Де, Безерра, Ващенко, Джевани, Кулаковский, Погорелый, Сигеев, Хулио, Шостак.

Стартовый состав "Руха": Ледвий - Дидык, Карабин, Квасница, Пастух, Пидгурский (к), Роман, Сыч, Слюбик, Таллес, Федор.

Запасные: Герета (в), Лях, Плюмейн, Притула, Рунич, Слюсарь, Теслюк, Холод.

Перед этим поединком “Александрия” идет на 12 месте УПЛ, а “Рух” находится на пятой позиции. У команд соответственно 26 очков и 44 зачетных пункта.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.

По теме
yellow-arrow
Андриевский: От заключительных туров ожидаю только побед Динамо
yellow-arrow
"Все решится в одной игре. Здесь может произойти все что угодно": Сиссоко - о финале Кубка Украины
yellow-arrow
Полесье – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.05.2024
ФК Александрия Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости