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Так в еврокубки не пробьешься. Рух быстро пропустил от Александрии Руслана Ротаня. ВИДЕО
1:0 уже на шестой минуте
Фото: ФК Олександрія
В Александрии продолжается матч 27-го тура УПЛ между местной командой и "Рухом". Претендент на еврокубки довольно быстро пропустил в свои ворота.
Уже на шестой минуте гости пропустили атаку соперника по центру, классная передача пяткой на Михайленко – и тот забил.
Отметим, что "Рух" борется с "Днепром-1", "Полесьем" за еврокубковые места.
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