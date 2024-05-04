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Так в еврокубки не пробьешься. Рух быстро пропустил от Александрии Руслана Ротаня. ВИДЕО

Премьер-лига

1:0 уже на шестой минуте

Так в еврокубки не пробьешься. Рух быстро пропустил от Александрии Руслана Ротаня. ВИДЕО

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В Александрии продолжается матч 27-го тура УПЛ между местной командой и "Рухом". Претендент на еврокубки довольно быстро пропустил в свои ворота.

Уже на шестой минуте гости пропустили атаку соперника по центру, классная передача пяткой на Михайленко – и тот забил.

Отметим, что "Рух" борется с "Днепром-1", "Полесьем" за еврокубковые места.

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ФК Александрия Рух (Львов) Николай Михайленко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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