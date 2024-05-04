"Все решится в одной игре. Здесь может произойти все что угодно": Сиссоко - о финале Кубка Украины

Полузащитник "Ворсклы" Самбу Сиссоко поделился своими эмоциями по переходу в Украинскую премьер-лигу.

Ваша адаптация в Украине уже завершена?

Да, все хорошо. Мне помог в адаптации клуб, его работники, футболисты команды. Чувствую себя своим в "Ворскле". Нет никаких проблем. Все прошло достаточно быстро.

В Украине третий год идет полномасштабная война. Не боялись подписывать контракт с украинским клубом?

Перед тем, как подписывать контракт с "Ворсклой", общался с Ибрагимом Кане. Он в Полтаве выступает не первый сезон, знает реальности настоящего. Насколько это возможно сказать, в городе война не ощущается. Конечно, слышу сирены, иду в бомбоубежище при необходимости, как и все остальные люди. Знаю, что были прилеты. Именно фактор общения с Кане стал для меня решающим при выборе нового клуба. Сейчас чувствую себя в безопасности.

Как оцените уровень УПЛ?

Очень хороший чемпионат, силовой, очень физически сильный. Много качественных исполнителей. С каждой командой играть непросто.

В матче против "Шахтера" вашим визави был Георгий Судаков. Какое впечатление оставил главный талант "горняков"?

Хороший игрок, лидер команды. Хорошо работает с мячом, очень подвижный. Против таких футболистов всегда играть тяжело.

"Ворскла" проиграла очные матчи "Динамо" 1:5 и "Шахтеру" 0:1. Какое впечатление произвели украинские гранды?

В этих клубах собраны сильные физически, тактически и индивидуально игроки. Противостоять им не очень просто. Они хорошо играют в коллективный футбол, но так же каждый игрок индивидуально силен.

Кого из украинских футболистов могли бы отметить?

Я еще не так хорошо знаю украинских игроков, чтобы их отмечать. Скажу, что в составе каждого соперника найдется 2-3 качественных игрока хорошего уровня, которые выделяются на поле.

У "Ворсклы" есть два франкоязычных футболиста: Кане и Якубу. Успели подружиться с ними и как складываются отношения с украинскими игроками?

С Кане и Якубу проще общаться, потому что они знают язык. Они мне очень сильно помогают в адаптации, потому что уже не первый год выступают в УПЛ. С украинскими игроками сложнее общаться. Но каждым днем понимаем друг друга все лучше. Стараюсь учить какие-то базовые вещи на украинском языке.

"Ворскла" вышла в финал, где будет играть с "Шахтером". Есть шансы побороться за трофей?

Да, шансы есть. Все решится в одной игре. Здесь может произойти все что угодно, это не чемпионат, где может быть запас очков. "Ворскла" очень мотивирована на финальный матч Кубка Украины.

Как вам работается с Сергеем Долганским, который только начал самостоятельную карьеру главного тренера?

У него есть большое прошлое с командой. Сергей Владимирович долгое время выступал за "Ворсклу" в статусе игрока. Поэтому в коллективе его уважают. Долганский пытается объединить команду единой целью, мотивировать. Это хороший специалист.