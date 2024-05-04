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Грех не воспользоваться провалом в защите. Рух слишком просто сравнял счет в матче с Александрией

Премьер-лига

Отличился Пастух

Грех не воспользоваться провалом в защите. Рух слишком просто сравнял счет в матче с Александрией

Фото: ФК Рух

Новина українською

В Александрии продолжается матч 27-го тура УПЛ между местной командой и "Рухом". Счет открыли хозяева. Но долго преимущество команды Ротаня не длилось.

В середине первого тайма защита "Александрии" полностью провалилась, позволив отличиться Пастуху. Все слишком просто.

Отметим, что "Рух" борется за еврокубки, "Александрия" еще не гарантировала себе место в элите на следующий сезон.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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