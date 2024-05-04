Грех не воспользоваться провалом в защите. Рух слишком просто сравнял счет в матче с Александрией

В Александрии продолжается матч 27-го тура УПЛ между местной командой и "Рухом". Счет открыли хозяева. Но долго преимущество команды Ротаня не длилось.

В середине первого тайма защита "Александрии" полностью провалилась, позволив отличиться Пастуху. Все слишком просто.

Отметим, что "Рух" борется за еврокубки, "Александрия" еще не гарантировала себе место в элите на следующий сезон.