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Грех не воспользоваться провалом в защите. Рух слишком просто сравнял счет в матче с Александрией
Отличился Пастух
Фото: ФК Рух
В Александрии продолжается матч 27-го тура УПЛ между местной командой и "Рухом". Счет открыли хозяева. Но долго преимущество команды Ротаня не длилось.
В середине первого тайма защита "Александрии" полностью провалилась, позволив отличиться Пастуху. Все слишком просто.
Отметим, что "Рух" борется за еврокубки, "Александрия" еще не гарантировала себе место в элите на следующий сезон.
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