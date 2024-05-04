Пивоварам нужнее. Оболонь – ЛНЗ 1:0

Из двух новичков нынешнего сезона УПЛ ЛНЗ к 27-му туру уже выполнил свою задачу. ЛНЗ нашел своего тренера и поду руководством Дулуба в этом сезоне точно не вылетит, хотя и приоритетных задач борьбы за еврокубки тоже не ставит.

У "Оболони" все сложнее – борьба за выживание продолжается. 13-е место, риск как играть переходные матчи, так и свалиться в зону прямого вылета. В последних четырех матчах "пивовары" четыре раза сыграли вничью, но ничья – это ничья, всего по одному очку за каждую.

ЛНЗ лучше начал игру, на старте поединка по-хозяйски забрав мяч и уже на 2-й минуте создав момент. Рыбалка стрельнул метров с 18-ти, и мяч попал в немного оттопыренную руку защитника "Оболони". Судья игру не остановил, отскок к Пасичу, который уже с 10-ти метров дал мимо. Интересно, что рефери послушал ВАР, и пенальти за попадание в руку не поставил – довольно спорное, как по мне, решение.

Еще через 10 минут гости и вовсе выскочили в контру 3 в 1, Молло каттнул на Яшари, который, впрочем, бездарно пробил в кипера киевлян.

А вот "Оболонь", реализовала свой первый же намек на момент – после углового Краснопир выиграл верховую борьбу и вколотил головой под перекладину. Так вот, провалив старт поединка, "Оболонь" забила, подровняла игру и ушла на перерыв, ведя в счете.

Во втором тайме игры было мало. Было много нервов, фолов, желтых карточек, борьбы и желания "Оболони" не упустить эти три очка.

Нет, ЛНЗ пробовал атаковать, пытался что-то придумать, но пройти глубокоэшелонированную оборону соперника так и не смог. "Оболонь" иногда выбегала в контры, но также с оглядкой на свои ворота.

Одним словом, желание "Оболони" взять три очка было сильнее, чем желание ЛНЗ взять ничью.

В итоге, "пивовары" выгрызли победу и улучшили свои позиции в борьбе за выживание. Основные соперники "Оболони" за выживание сыграют позже, но свой гандикап команда Иващенко улучшила. Тем не менее, в этой борьбе, как это не банально, все еще впереди.

27-й тур УПЛ, сезон 2023/24

04 мая, Киев, Стадион "Оболонь Арена"

Судья: Дмитрий Кубряк (Одесса)

"Оболонь" (Киев) – ЛНЗ (Черкассы) 1:0

Голы: Краснопир (23)

Предупреждения: Мороз, Карась - Салиху, Бойко, Бар, Олейник, Рыбалка

"Оболонь": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Мединский, Мороз (Косовский, 63), Черненко, Чернов (Прокопенко, 54, Вишневский, 63), Краснопир (Суханов, 89), Тарануха (Грисьо, 63)

ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Каплиенко, Стасюк (Наумец, 46), Бойко (Бар, 46), Рыбалка, Яшари (Олейник, 55), Пасич, Прядун (Эйнел, 46), Молло (Тилль, 79)