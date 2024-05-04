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Вадим Заец: Если Надеин говорит, что Лавриненко присылал ему по почте письмо, то пусть его покажет
Развеял слухи
Getty Images/Global Images Ukraine
Вадим Заец прокомментировал слухи о психологических и физических угрозах со своей стороны в сторону футболистов.
Вадим Григорьевич, пишут, что в "Вересе" вы имели криминальный вид и угрожали некоторым футболистам. Как это было?
Это что, серьезно такое написали (смеется)? Я даже не хочу комментировать такие глупости. Это не серьезно, какие-то надписи на заборе.
Какая была атмосфера в команде. Правда ли, что Лавриненко не контролировал раздевалку?
Атмосфера была рабочей. Вопросов к ребятам по тренировкам и отношению никогда не было. Тренерский штаб все держал под контролем. В первом круге мы отобрали очки у "Полесья", "Зари", обыграли "Металлист 1925". На выезде с прямыми конкурентами мы также не проиграли. Какие могут быть вопросы?
Лавриненко в интервью ТаТоТаке заявил, что не подписывал никакие документы об увольнении из "Вереса", а Надеин говорит, что получил по почте заявление с его подписью. Так где правда?
Я в курсе ситуации, но, как сказал Дмитриевич: "Пусть уже юристы разбираются". Если Надеин говорит, что Лавриненко присылал ему по почте письмо, то пусть его покажет. Все просто.
Правда ли, что в то время Лавриненко имел хорошее предложение от другого клуба?
Дмитриевич - квалифицированный тренер и он всегда имеет предложения.
У нас есть информация, что было предложение от Буковины, в которой вы раньше работали. Это правда?
Я не знаю. Это вам лучше спросить у Лавриненко.
Напомним, в июне 2023 года Вадим Заяц вошел в тренерский штаб Сергея Лавриненко, возглавившего ровенский "Верес".
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