Вадим Заец: Если Надеин говорит, что Лавриненко присылал ему по почте письмо, то пусть его покажет

Вадим Заец прокомментировал слухи о психологических и физических угрозах со своей стороны в сторону футболистов.

Вадим Григорьевич, пишут, что в "Вересе" вы имели криминальный вид и угрожали некоторым футболистам. Как это было?

Это что, серьезно такое написали (смеется)? Я даже не хочу комментировать такие глупости. Это не серьезно, какие-то надписи на заборе.

Какая была атмосфера в команде. Правда ли, что Лавриненко не контролировал раздевалку?

Атмосфера была рабочей. Вопросов к ребятам по тренировкам и отношению никогда не было. Тренерский штаб все держал под контролем. В первом круге мы отобрали очки у "Полесья", "Зари", обыграли "Металлист 1925". На выезде с прямыми конкурентами мы также не проиграли. Какие могут быть вопросы?

Лавриненко в интервью ТаТоТаке заявил, что не подписывал никакие документы об увольнении из "Вереса", а Надеин говорит, что получил по почте заявление с его подписью. Так где правда?

Я в курсе ситуации, но, как сказал Дмитриевич: "Пусть уже юристы разбираются". Если Надеин говорит, что Лавриненко присылал ему по почте письмо, то пусть его покажет. Все просто.

Правда ли, что в то время Лавриненко имел хорошее предложение от другого клуба?

Дмитриевич - квалифицированный тренер и он всегда имеет предложения.

У нас есть информация, что было предложение от Буковины, в которой вы раньше работали. Это правда?

Я не знаю. Это вам лучше спросить у Лавриненко.