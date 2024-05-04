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Оболонь – ЛНЗ: стартовые составы на матч
Киевляне встретятся с черкасчанами
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги "Оболонь" сыграет против ЛНЗ. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
Стартовый состав "Оболони": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Мединский, Мороз, Черненко, Чернов, Краснопир, Тарануха.
Запасные: Рыбка, Марченко, Прокопенко, Нагиев, Волкун, Слободян, Гриша, Косовский, Груша, Запорожец, Суханов, Вишневский.
Стартовый состав ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Каплиенко, Стасюк, Бойко, Рыбалка, Яшари, Пасич, Прядун, Молло.
Запасные: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олейник, Хобленко, Тарасенко, Тилль, Тищенко, Эйнел, Бар, Наумец.
Перед этим матчем "Оболонь" занимает 13 место в УПЛ, а ЛНЗ идет на седьмой позиции.
Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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