Дубль у Александрии, ответ Руха красивым дальним ударом. Команды обменялись голами за минуту

В Александрии закончился первый матч 27-го тура УПЛ между местной командой и "Рухом". В первом тайме соперники обменялись голами.

Собственно, то же самое произошло и после перерыва. Более того, "Александрия" и "Рух" забили по голу в течение одной минуты. Сначала дубль оформил Михайленко, а затем хорошим ударом отметился Слюбик.

Напомним, что "Рух" борется за еврокубки в УПЛ, а "Александрия" еще не обезопасила себя от вылета.