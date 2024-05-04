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Дубль у Александрии, ответ Руха красивым дальним ударом. Команды обменялись голами за минуту

Премьер-лига
Обновлено

В итоге - 2:2

Дубль у Александрии, ответ Руха красивым дальним ударом. Команды обменялись голами за минуту

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

Новина українською

В Александрии закончился первый матч 27-го тура УПЛ между местной командой и "Рухом". В первом тайме соперники обменялись голами.

Собственно, то же самое произошло и после перерыва. Более того, "Александрия" и "Рух" забили по голу в течение одной минуты. Сначала дубль оформил Михайленко, а затем хорошим ударом отметился Слюбик.

Напомним, что "Рух" борется за еврокубки в УПЛ, а "Александрия" еще не обезопасила себя от вылета.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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