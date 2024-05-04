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"Команда не выполнила стартовую установку и не играла так, как мы планировали": Пономарев - о ничье с Александрией

Премьер-лига

Комментарий главного тренера Руха

"Команда не выполнила стартовую установку и не играла так, как мы планировали": Пономарев - о ничье с Александрией

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер львовской команды Виталий Пономарев прокомментировал ничейный результат "Руха" против "Александрии" 2:2.

"Опять, к сожалению, "Рух" провел два разных тайма. Команда не выполнила стартовую установку и не сыграла так, как мы планировали. Во втором тайме у нас уже было полное преимущество и "Александрия" не имела моментов кроме эпизода, когда забила второй гол. У "Руха" было достаточно возможностей и команда хорошо провела вторую половину матча.

Следует дальше работать над психологией, ведь сказывается возраст ребят: когда у них что-то не получается на поле, то они начинают волноваться и ошибаться. Нашим игрокам следует получить больше опыта, чтобы увереннее действовать в любых ситуациях. Недоволен тем, что футболисты так играли в первом тайме, ведь нужно держать удар даже если игра тебе не удается. Было очень много ошибок, в том числе и у игроков, которые мало ошибались в течение сезона. Мы обратим на это внимание и постараемся их исправить.

В то же время я благодарен игрокам за то, что во втором тайме ребята вернулись в игру. "Рух" имел хорошие моменты, но в одних эпизодах футболисты неправильно распоряжались мячом, а в некоторых моментах качественно сыграл голкипер "Александрии".

Напомним, после завершения этого матча "Рух" занимает 5 место, а "Александрия" 12-е в турнирной таблице УПЛ.

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ФК Александрия Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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