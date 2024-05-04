Начало матча Оболонь – ЛНЗ было отложено из-за воздушной тревоги в Киеве

Начало матча 27-го тура УПЛ между "Оболонью" и ЛНЗ было отложено из-за воздушной тревоги.

Команды уже сделали разминку, вышли на поле и провели минуту молчания. Правда, в 15:31 раздалась сирена. Коллективы направились к укрытиям.

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, россияне запустили в направлении Киева скоростную цель. Другие мониторинговые каналы сообщали о том, что крылатая ракета прекратила существование в пределах области.

В 15.39 воздушная тревога завершилась.