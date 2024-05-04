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Начало матча Оболонь – ЛНЗ было отложено из-за воздушной тревоги в Киеве
Россияне снова атакуют
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Начало матча 27-го тура УПЛ между "Оболонью" и ЛНЗ было отложено из-за воздушной тревоги.
Команды уже сделали разминку, вышли на поле и провели минуту молчания. Правда, в 15:31 раздалась сирена. Коллективы направились к укрытиям.
Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, россияне запустили в направлении Киева скоростную цель. Другие мониторинговые каналы сообщали о том, что крылатая ракета прекратила существование в пределах области.
В 15.39 воздушная тревога завершилась.
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