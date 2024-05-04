Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гости дважды сравнивали счет. Александрия – Рух 2:2. Обзор матча и видео голов
Соперники расписали боевую ничью
fcrukh.com
В Кировоградской области "горожане" поделили очки с подопечными Пономарева. Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте, но львовяне не растерялись.
Коллектив Ротаня занимает 12-е место (27 баллов), а "желто-черные" остаются пятыми (45 очков).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в
Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 27-го тура чемпионата Украины "Александрия" - "Рух"
Александрия. КСК "Ника"
Голы: Михайленко, 4, 79 – Пастух, 26, Слюбик, 81
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- 1260 оккупантов и 199 единиц техники. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Динамо - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Шовковский: Я тоже недоволен и озабочен этим вирусом в команде
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн