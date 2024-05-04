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Гости дважды сравнивали счет. Александрия – Рух 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Соперники расписали боевую ничью

Гости дважды сравнивали счет. Александрия – Рух 2:2. Обзор матча и видео голов

fcrukh.com

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В Кировоградской области "горожане" поделили очки с подопечными Пономарева. Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте, но львовяне не растерялись.

Коллектив Ротаня занимает 12-е место (27 баллов), а "желто-черные" остаются пятыми (45 очков).

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Смотрите обзор матча 27-го тура чемпионата Украины "Александрия" - "Рух"

Александрия. КСК "Ника"

Александрия – Рух 2:2

Голы: Михайленко, 4, 79 – Пастух, 26, Слюбик, 81

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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