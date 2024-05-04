Будущее украинского футбола? Видео, как Краснопир забил ЛНЗ

В Киеве продолжается матч 27-го тура УПЛ между "Оболонью" и ЛНЗ. По итогам первого тайма – счет 1:0 в пользу хозяев.

Голом отметился Игорь Краснопир. Ему пророчат большое будущее в украинском футболе.

Отметим, что "Оболонь" сейчас борется за выживание в УПЛ, а ЛНЗ уже решил задачу на сезон.