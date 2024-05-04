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Будущее украинского футбола? Видео, как Краснопир забил ЛНЗ
Первый тайм позади
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В Киеве продолжается матч 27-го тура УПЛ между "Оболонью" и ЛНЗ. По итогам первого тайма – счет 1:0 в пользу хозяев.
Голом отметился Игорь Краснопир. Ему пророчат большое будущее в украинском футболе.
Отметим, что "Оболонь" сейчас борется за выживание в УПЛ, а ЛНЗ уже решил задачу на сезон.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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