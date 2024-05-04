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Металлист 1925 – Ворскла: стартовые составы на матч
Хозяева попытаются зацепиться за очки
Фото: ФК Металіст 1925
В первом круге соперники не смогли определить сильнейшего, хотя харьковчане дважды выходили вперед (2:2). Стали известны списки футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.
- Стартовый состав "Металлист 1925": Мозиль, Капинус, Имереков, Безуглый, Фарина, Обинайя, Габелок (к), Борячук, Гармаш, Юсов, Сидоров
Запасные: Сидоренко, Проценко, Курило, Вачиберадзе, Ари Моура, Смитюх, Бычек, Овусу, Чирук
- Стартовый состав "Ворсклы": Исенко, Пердута (к), Якубу, Крупский, Хрипчук, Бацула, Нестеренко, Кане, Степанюк, Челядин, Сиссоко
Запасные: Домолега, Корниенко, Ковталюк, Глущенко, Скляр, Фелипе, Мякушко, Амилькар, Рамирес
Харьковский клуб находится на последнем месте (19 пунктов), а полтавский коллектив занимает восьмую строчку (30 баллов).
Старт встречи в 18:00. UA-футбол проведет
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