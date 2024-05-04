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Пивовары планируют избежать плей-офф за выживание. Оболонь – ЛНЗ 1:0. Обзор матча и видео гола
Киевская команда одержала сверхважную победу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В столице закончился второй субботний матч УПЛ. В игре без большого количества острых моментов подопечные Иващенко оказались сильнее.
Поединок был практически равен, только в плане владения гости имели преимущество (56%).
Хозяева остаются на 13-й строчке, но отставание от безопасной зоны сократилось до двух пунктов. Черкасский коллектив находится на 7-м месте (32 балла).
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Смотрите обзор матча 27-го тура чемпионата Украины "Оболонь" - ЛНЗ
Киев. Оболонь Арена
Гол: Краснопир, 22
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