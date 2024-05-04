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Пивовары планируют избежать плей-офф за выживание. Оболонь – ЛНЗ 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Киевская команда одержала сверхважную победу

Пивовары планируют избежать плей-офф за выживание. Оболонь – ЛНЗ 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В столице закончился второй субботний матч УПЛ. В игре без большого количества острых моментов подопечные Иващенко оказались сильнее.

Поединок был практически равен, только в плане владения гости имели преимущество (56%).

Хозяева остаются на 13-й строчке, но отставание от безопасной зоны сократилось до двух пунктов. Черкасский коллектив находится на 7-м месте (32 балла).

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Смотрите обзор матча 27-го тура чемпионата Украины "Оболонь" - ЛНЗ

Киев. Оболонь Арена

Оболонь – ЛНЗ 1:0

Гол: Краснопир, 22

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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