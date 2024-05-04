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Пидгурский: К сожалению, в который раз Рух неудачно провел первый тайм
Потеряли очки
Фото: ФК Рух
Капитан "Руха" Денис Пидгурский оценил игру команды в матче с "Александрией" (2:2), который проходил в рамках 27-го тура УПЛ.
"Сегодня было много борьбы и равная игра двух команд. И "Рух", и "Александрия" в разные периоды матча качественно выходили из обороны в атаку, поэтому ничья - закономерный результат этого поединка.
К сожалению, в очередной раз команда неудачно провела первый тайм и это заметно невооруженным глазом. Видимо, не хватило концентрации. Надо лучше включаться в игру и агрессивно действовать на поле уже с первых минут. "Рух" в последнее время начал много пропускать в дебюте матча и нужно исправлять эту ситуацию.
В эпизоде с пропущенными голами были потери мячей, отсутствие концентрации в защите, это совсем необязательные мячи. После первого пропущенного гола мы выровняли игру, сравняли счет, а во втором тайме вообще перехватили инициативу, но не смогли повести в счете.
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Думаю, если бы второй гол забил первым "Рух", а не "Александрия", то мы бы довели дело до победы. Команда очень этого хотела, игра во второй половине матча нам удавалась, у нас были моменты. Но снова повторюсь, что если принимать во внимание нашу игру на протяжении всего матча, то ничья является справедливым результатом", - подытожил Пидгурский.
"Рух" остался на 5-м месте в таблице УПЛ, хотя и сравнялся очками с "Днепром-1". В следующем туре львовяне будут играть против "Оболони". Матч запланирован на 11-е мая.
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