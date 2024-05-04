УПЛ. Металлист 1925 - Ворскла 3:2. Харьковчане в зоне переходных матчей

Именно такие матчи любят болельщики. Высокие скорости, игра без центра поля, забитые мячи, большое количество моментов, горячие эмоции и жажда победы - все это было в нашем поединке. Начали команды очень бодро. И с течением времени только наращивали этот заданный темп.

Коллективы вообще не отсиживались в обороне и старались идти вперед при любой возможности. Опаснее на старте встречи действовал "Металлист 1925", и именно он открыл счет. На экваторе первого тайма Безуглый классно замкнул головой подачу с углового. Полтавчане не стушевались и буквально через несколько минут сумели установить паритет на табло. Рикошет помог гостям после удара Кане, а Мозиль не успел среагировать - 1:1.

"Желто-синие" и не думали сдаваться, и очень быстро снова вышли вперед. Из-за пределов штрафной площади приложился Габелок. Гол+ассист в исполнении хавбека хозяев поля.

Такое ощущение, что "Ворскла" играла не ради зачетных баллов, а больше отрабатывала тактику. В свою очередь подопечные Виктора Скрипника вгрызались в газон ради результата. После матча Сергей Долганский скажет, что это был худший первый тайм его подопечных в весенней части украинского первенства

Во второй половине встречи стороны не подсели и продолжили действовать активно. Сценарий игры совершенно не изменился. Сразу после возвращения из раздевалки "зеленые" могли сравнивать счет, однако харьковскую команду после удара Степанюка спасла перекладина.

Инициативой больше владел "Металлист 1925", хотя моменты с определенной периодичностью возникали у обеих ворот. Несмотря на сразу на 5 голов в нашем матче, стражи ворот в лице Мозиля и Исенко показывали себя надежно.

По сути решающим эпизодом встречи стал пенальти на 80-й минуте, который реализовал Юсов. Михаил Райда долго колебался после попадания в руку Фелипе, но все же указал на точку. После этого эмоции окончательно захлестнули игроков. Можно было увидеть немало грубостей от футболистов.

Концовка поединка была огненной. Кипело с обеих сторон. Чудом, что арбитру не пришлось никого удалять. В компенсированное время "Ворскла", благодаря 11-метровому в исполнении Степанюка, сумела отыграть один мяч, но уже было слишком поздно.

"Металлисту 1925" было просто жизненно необходимо побеждать после сегодняшнего триумфа "Оболони", чтобы оставаться в игре. И харьковский клуб это сделал. Борьба за выживание в родной УПЛ только начинается. Интрига за сохранение прописки в элитном дивизионе закручивается с новой силой. Скрипник одерживает свою первую победу во главе харьковской команды, и первую для "желто-синих" с ноября.

Ну а "Ворскла"... Есть ощущение, что та путевка в финал национального Кубка сыграла с полтавчанами злую шутку. Безвыигрышная серия "зеленых" в регулярном чемпионате насчитывает уже 7 поединков. Отработка схем и тактик - это, конечно, хорошо. Но что делать с такой игровой формой против "Шахтера" в том финале? Вопрос достаточно риторический.

Матч 27-го тура УПЛ сезона 2023/24

4.05.2024. Киевская область, "Арена Левый берег"

"Металлист 1925" - "Ворскла" 3:2

Голы: Безуглый 26, Габелок 39, Юсов 80 - Кане 32, Степанюк 90+5 (пенальти)

"Металлист 1925": Мозиль - Безуглый, Имереков, Фарина, Капинус - Габелок (Вачиберадзе 90+2), Обиная - Юсов (Ари 81), Гармаш (Курило 90+3) - Борячук (Фримпонг 73), Сидоров (Бичек 73).

Запасные: Сидоренко, Проценко, Курило, Вачиберадзе, Чирук, Смитюх, Бычек, Ари, Фримпонг.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

"Ворскла": Исенко - Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула - Челядин (Скляр 59), Сиссоко (Глущенко 75) - Кане (Фелипе 75), Нестеренко (Мякушко 59), Якубу (Корниенко 46) - Степанюк.

Запасные: Домолега, Корниенко, Ковталюк, Глущенко, Скляр, Фелипе, Мякушко, Амилькар, Рамирес.

Главный тренер: Сергей Долганский.

Предупреждения: Гармаш 46, Корниенко 86, Степанюк 90+1, Имереко 90+3.

Арбитр: Райда Михаил.