Цифры впечатляют: сколько в 2024 году потратят на содержание комитетов, ассоциаций и персонала УАФ

Несмотря на затруднительное экономическое положение, Украина продолжает финансировать футбольные структуры на приличном уровне. В текущем году УАФ выделит около 56 млн гривен для обеспечения работы органов управления, комитетов и областных ассоциаций. Еще больше расходов пойдёт на персонал — 86 млн.

Содержание Дома футбола и УТК имени Виктора Банникова также требует значительных средств. Речь идет о 35 млн гривен.

Общая смета УАФ в 2024 году оценивается в 1 млрд. Ранее сообщалось, что отечественный футбол будет иметь стабильную финансовую поддержку.