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Цифры впечатляют: сколько в 2024 году потратят на содержание комитетов, ассоциаций и персонала УАФ
Десятки миллионов гривен на функционирование организации
УАФ
Несмотря на затруднительное экономическое положение, Украина продолжает финансировать футбольные структуры на приличном уровне. В текущем году УАФ выделит около 56 млн гривен для обеспечения работы органов управления, комитетов и областных ассоциаций. Еще больше расходов пойдёт на персонал — 86 млн.
Содержание Дома футбола и УТК имени Виктора Банникова также требует значительных средств. Речь идет о 35 млн гривен.
Общая смета УАФ в 2024 году оценивается в 1 млрд. Ранее сообщалось, что отечественный футбол будет иметь стабильную финансовую поддержку.
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