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Цифры впечатляют: сколько в 2024 году потратят на содержание комитетов, ассоциаций и персонала УАФ

Премьер-лига
Обновлено

Десятки миллионов гривен на функционирование организации

Цифры впечатляют: сколько в 2024 году потратят на содержание комитетов, ассоциаций и персонала УАФ

УАФ

Новина українською

Несмотря на затруднительное экономическое положение, Украина продолжает финансировать футбольные структуры на приличном уровне. В текущем году УАФ выделит около 56 млн гривен для обеспечения работы органов управления, комитетов и областных ассоциаций. Еще больше расходов пойдёт на персонал — 86 млн.

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Содержание Дома футбола и УТК имени Виктора Банникова также требует значительных средств. Речь идет о 35 млн гривен.

Общая смета УАФ в 2024 году оценивается в 1 млрд. Ранее сообщалось, что отечественный футбол будет иметь стабильную финансовую поддержку.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
04.05.2024 в 19:09
Цікаво було б у порівнянні з бюджетом минулих років.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
04.05.2024 в 19:09
Цікаво було б у порівнянні з бюджетом минулих років.
Ответить
0
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