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Металлист 1925 и Ворскла обменялись голами

Премьер-лига
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Пока ничья

Металлист 1925 и Ворскла обменялись голами

Фото: ФК Металіст 1925

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В Киеве проходит матч 27-го тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Ворсклой". На 26-й минуте поединка харьковчане открыли счет. Никита Безуглый быстрее соперников сориентировался на корнере и головой в касание замкнул подачу от углового флажка.

На 32-й минуте "Ворскла" сравняла цифры на табло. Ибрагим Кане получил мяч на линии штрафной площадки после классной комбинации гостей, долго не думал и пробил.

Мяч рикошетом от головы оппонента залетел в сетку, голкипер полтавчан был полностью дезориентирован и не ожидал изменения траектории полета снаряда.

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Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков) Ибрахим Кане Никита Безуглый
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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