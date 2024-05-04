Металлист 1925 и Ворскла обменялись голами

В Киеве проходит матч 27-го тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Ворсклой". На 26-й минуте поединка харьковчане открыли счет. Никита Безуглый быстрее соперников сориентировался на корнере и головой в касание замкнул подачу от углового флажка.

На 32-й минуте "Ворскла" сравняла цифры на табло. Ибрагим Кане получил мяч на линии штрафной площадки после классной комбинации гостей, долго не думал и пробил.

Мяч рикошетом от головы оппонента залетел в сетку, голкипер полтавчан был полностью дезориентирован и не ожидал изменения траектории полета снаряда.