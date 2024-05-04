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Металлист 1925 и Ворскла обменялись голами
Пока ничья
Фото: ФК Металіст 1925
В Киеве проходит матч 27-го тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Ворсклой". На 26-й минуте поединка харьковчане открыли счет. Никита Безуглый быстрее соперников сориентировался на корнере и головой в касание замкнул подачу от углового флажка.
На 32-й минуте "Ворскла" сравняла цифры на табло. Ибрагим Кане получил мяч на линии штрафной площадки после классной комбинации гостей, долго не думал и пробил.
Мяч рикошетом от головы оппонента залетел в сетку, голкипер полтавчан был полностью дезориентирован и не ожидал изменения траектории полета снаряда.
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