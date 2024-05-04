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Как Металлист 1925 и Ворскла обменялись пенальти в конце матча
Обе команды боролись за победу до конца
Фото: ФК Металіст 1925
После первого результативного тайма коллективы ближе к концу встречи обменялись ударами с точки.
Сначала "Металлист 1925" снова вышел вперёд. Рефери долго смотрел видеоповтор, но всё же назначил пенальти.
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Но "Ворскла" не собиралась сдаваться и пыталась отыграться. Получилось только сократить отрыв.
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Источник:t.me/upltv2023 УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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