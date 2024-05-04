  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Как Металлист 1925 и Ворскла обменялись пенальти в конце матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Металлист 1925 и Ворскла обменялись пенальти в конце матча

Премьер-лига
Обновлено

Обе команды боролись за победу до конца

Как Металлист 1925 и Ворскла обменялись пенальти в конце матча

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

После первого результативного тайма коллективы ближе к концу встречи обменялись ударами с точки.

Сначала "Металлист 1925" снова вышел вперёд. Рефери долго смотрел видеоповтор, но всё же назначил пенальти.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Но "Ворскла" не собиралась сдаваться и пыталась отыграться. Получилось только сократить отрыв.

По теме
yellow-arrow
Иващенко: Очень нужна была победа, каким образом – неважно. Главное, чтобы ребята не поймали звездочку
yellow-arrow
Победа Оболони и первый триумф Скрипника в Металлисте 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
yellow-arrow
Владислав Калитвинцев сыграл 200-й матч в карьере
Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк Дмитрий Юсов Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
t.me/upltv2023 УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости