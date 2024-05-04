Как Металлист 1925 и Ворскла обменялись пенальти в конце матча

После первого результативного тайма коллективы ближе к концу встречи обменялись ударами с точки.

Сначала "Металлист 1925" снова вышел вперёд. Рефери долго смотрел видеоповтор, но всё же назначил пенальти.

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Но "Ворскла" не собиралась сдаваться и пыталась отыграться. Получилось только сократить отрыв.