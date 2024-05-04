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Иващенко: Очень нужна была победа, каким образом – неважно. Главное, чтобы ребята не поймали звездочку
Тренер столичной команды – о виктории над ЛНЗ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Оболонь" одолела дебютанта УПЛ на своем поле. Валерий Иващенко поделился впечатлениями после поединка.
“Очень долгожданная победа, очень важная с точки зрения турнирной таблицы. Все мы знали, что будет тяжело. Тем более, что давно не выигрывали. Это глоток свежего воздуха, но нужно не расслабляться. Еще 3 очень трудных матча и нужно уже сосредоточиться на них. Пока рано отдыхать.
С первых минут было волнение, но справились. Артем Кичак здорово сыграл, где-то выручил провалившихся защитников. Это команда игра, и каждый должен подсказывать, страховать и помогать. Это и есть командный дух. Где-то переломили, выдержали первый натиск соперника, забили гол. Где-то еще были моменты. Очень нужна была победа, каким образом – это уже неважно.
Любая победа дает вдохновение. Главное, чтобы ребята не поймали звездочку, двигались дальше и не останавливались”, – сказал наставник “пивоваров”.
"Оболонь" набрала 25 пунктов и сократила отставание от безопасной зоны до 2 очков.
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