Иващенко: Очень нужна была победа, каким образом – неважно. Главное, чтобы ребята не поймали звездочку

"Оболонь" одолела дебютанта УПЛ на своем поле. Валерий Иващенко поделился впечатлениями после поединка.

“Очень долгожданная победа, очень важная с точки зрения турнирной таблицы. Все мы знали, что будет тяжело. Тем более, что давно не выигрывали. Это глоток свежего воздуха, но нужно не расслабляться. Еще 3 очень трудных матча и нужно уже сосредоточиться на них. Пока рано отдыхать.

С первых минут было волнение, но справились. Артем Кичак здорово сыграл, где-то выручил провалившихся защитников. Это команда игра, и каждый должен подсказывать, страховать и помогать. Это и есть командный дух. Где-то переломили, выдержали первый натиск соперника, забили гол. Где-то еще были моменты. Очень нужна была победа, каким образом – это уже неважно.

Любая победа дает вдохновение. Главное, чтобы ребята не поймали звездочку, двигались дальше и не останавливались”, – сказал наставник “пивоваров”.