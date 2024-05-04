Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 5.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Офіційний сайт Шахтаря
"Горняки" и "моряки" проведут второй очный поединок за эту неделю. Встреча снова пройдет на "Арене Левого берега", только на этот раз хозяином матча будет "Шахтер".
Это будет уже третья игра между донецким и одесским коллективом в этой кампании. Предыдущие две закончились триумфами подопечных Марино Пушича - дважды по 4:1.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Команда Марино Пушича на всех парах мчится к очередному чемпионству и лидирует в турнирной таблице. В свою очередь безвыигрышная серия команды Романа Григорчука насчитывает уже 4 поединка подряд.
Матч 27-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Шахтер" - "Черноморец" состоится в воскресенье, 5-го мая 2024-го года, в 18:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Победа Оболони и первый триумф Скрипника в Металлисте 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Жирона – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 34-го тура чемпионата Испании
- Жирона - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Шовковский: Я тоже недоволен и озабочен этим вирусом в команде
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО