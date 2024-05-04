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Шахтер - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 5.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Офіційний сайт Шахтаря

Новина українською

"Горняки" и "моряки" проведут второй очный поединок за эту неделю. Встреча снова пройдет на "Арене Левого берега", только на этот раз хозяином матча будет "Шахтер".

Это будет уже третья игра между донецким и одесским коллективом в этой кампании. Предыдущие две закончились триумфами подопечных Марино Пушича - дважды по 4:1.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Команда Марино Пушича на всех парах мчится к очередному чемпионству и лидирует в турнирной таблице. В свою очередь безвыигрышная серия команды Романа Григорчука насчитывает уже 4 поединка подряд.

Матч 27-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Шахтер" - "Черноморец" состоится в воскресенье, 5-го мая 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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