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Харьковчане не хотят прямого вылета. Металлист 1925 – Ворскла 3:2. Обзор матча и видео голов
Результат, переворачивающий борьбу за выживание
Фото: ФК Металіст 1925
В Киеве подопечные Скрипника одержали непростую победу над полтавским коллективом. Еще в первом тайме Габелок оформил гол+пас.
9 из 11 ударов хозяев попали в створ. У вратаря гостей Исенко было немало работы (6 сейвов).
Харьковский клуб поднялся на 14-ю строчку (22 очка). Соперник остался на восьмом месте и потерпел четвертое поражение подряд (30 баллов).
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Смотрите обзор матча 27-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" - "Ворскла"
Киев. Арена "Левый Берег"
Голы: Безуглый, 26, Габелок, 39, Юсов, 79 (п) – Фарина, 32 (аг), Степанюк, 90+4 (п)
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