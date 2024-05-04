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Харьковчане не хотят прямого вылета. Металлист 1925 – Ворскла 3:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено

Результат, переворачивающий борьбу за выживание

Харьковчане не хотят прямого вылета. Металлист 1925 – Ворскла 3:2. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

В Киеве подопечные Скрипника одержали непростую победу над полтавским коллективом. Еще в первом тайме Габелок оформил гол+пас.

9 из 11 ударов хозяев попали в створ. У вратаря гостей Исенко было немало работы (6 сейвов).

Харьковский клуб поднялся на 14-ю строчку (22 очка). Соперник остался на восьмом месте и потерпел четвертое поражение подряд (30 баллов).

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Смотрите обзор матча 27-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" - "Ворскла"

Киев. Арена "Левый Берег"

Металлист 1925 – Ворскла 3:2

Голы: Безуглый, 26, Габелок, 39, Юсов, 79 (п) – Фарина, 32 (аг), Степанюк, 90+4 (п)

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Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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