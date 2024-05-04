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Дулуб: Если просто играешь, то играешь на мастерстве, а выигрываешь сердцем. Для меня задача проста – седьмое место
Тренер черкасского клуба рассказал о задачах на последние встречи УПЛ
fc-lnz.com
Как и в прошлом туре, дебютант чемпионата остался без очков, уступив "Оболони". Олег Дулуб дал послематчевый комментарий.
“Я всегда говорю игрокам, что играть и выигрывать – это две разные вещи. Если ты просто играешь, то играешь на мастерстве, а выигрываешь сердцем.
[О турнирных задачах] Давайте посмотрим в таблицу. Перед этой игрой мы были на седьмом месте, а к моменту, когда принимали команду, команда, кажется, была 15-й. И такой прогресс… Для меня задача проста – седьмое место. Проиграли многие игры, которые вообще не нужно было проигрывать. Мы двигаемся дальше, но задача есть”, – резюмировал специалист.
ЛНЗ продолжает занимать 7-ю позицию (32 балла), поскольку "Ворскла" проиграла четыре раза подряд.
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