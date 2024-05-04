Скрипник: Когда ты 14 матчей не побеждаешь, это давит. Есть определенные ошибки в нашей игре, которые я не хочу видеть

"Металлист 1925" недолго находился в статусе худшего клуба УПЛ. Виктор Скрипник рассказал о значении этой виктории.

“Для нас победа – это лучшая таблетка после затяжной серии неудач. Сегодня можно выдохнуть, но вся борьба еще впереди. Соперники выиграют, мы выиграли. Мы смотрим на наш чемпионат, где четыре команды ведут борьбу за два места, которые будут играть в стыках. Надеюсь, что там и мы будем. Когда побеждаешь, в хорошем настроении идешь на тренировку и готовишься к следующей игре, а когда ты 14 матчей не побеждаешь, это давит.

Я был уверен, что когда-нибудь мы должны победить. У нас было 3 ничьи, когда мы проигрывали по ходу игры, но показывали характер и сравнивали счет. Не хватало забитых мячей. Очень интересная игра для болельщиков, с кучей моментов с обеих сторон, счет мог быть и 5:4. Для тренеров такие игры предынфарктны. Доволен итоговым результатом, но есть некоторые ошибки в нашей игре, которые я не хочу видеть.