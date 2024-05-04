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Долганский: Играть в футбол и игра на результат – это разные вещи. Нам нужны мужики, которые выходят и бьются за результат

Премьер-лига
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Тренер полтавчан разочарован своими подопечными

Долганский: Играть в футбол и игра на результат – это разные вещи. Нам нужны мужики, которые выходят и бьются за результат

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"Ворскла" потерпела уже 13-е поражение в этом сезоне, проиграв "Металлисту 1925" (2:3). Сергей Долганский подчеркнул нехватку психологической готовности к борьбе за очки.

"Если мы так будем играть, то ничего не будет. Это был самый плохой первый тайм, который мы сыграли весной. Так выходить на игру вообще невозможно. У меня вопрос к их отношению к игре.

Был серьезный разговор, были все настроены. В раздевалке к выходу на поле я чувствовал, что все готовы, но на поле все было по-другому. Мы провалили полностью первый тайм во всех отношениях. Значит, я не смог правильно настроить игроков на игру, это вопрос ко мне.

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Во втором тайме было видно, что они изменили свое отношение в скорости, в борьбе, все было по-другому. Возможностей было много, но мы проиграли игру в первом тайме. Играть в футбол и игра на результат – это разные вещи. Нам нужны мужики, которые выходят и бьются за результат”, – отметил специалист.

"Ворскла" набрала всего 1 пункт в последних семи турах.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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