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Долганский: Играть в футбол и игра на результат – это разные вещи. Нам нужны мужики, которые выходят и бьются за результат
Тренер полтавчан разочарован своими подопечными
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"Ворскла" потерпела уже 13-е поражение в этом сезоне, проиграв "Металлисту 1925" (2:3). Сергей Долганский подчеркнул нехватку психологической готовности к борьбе за очки.
"Если мы так будем играть, то ничего не будет. Это был самый плохой первый тайм, который мы сыграли весной. Так выходить на игру вообще невозможно. У меня вопрос к их отношению к игре.
Был серьезный разговор, были все настроены. В раздевалке к выходу на поле я чувствовал, что все готовы, но на поле все было по-другому. Мы провалили полностью первый тайм во всех отношениях. Значит, я не смог правильно настроить игроков на игру, это вопрос ко мне.
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Во втором тайме было видно, что они изменили свое отношение в скорости, в борьбе, все было по-другому. Возможностей было много, но мы проиграли игру в первом тайме. Играть в футбол и игра на результат – это разные вещи. Нам нужны мужики, которые выходят и бьются за результат”, – отметил специалист.
"Ворскла" набрала всего 1 пункт в последних семи турах.
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