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Шахтер – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ

Шахтар

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 27-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и одесским "Черноморцем".

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Команды играли перенесенный матч первенства среди недели, одесситы сгорели со счетом 1:4. "Горняки" рвутся к золотым медалям УПЛ, в то время как у команды Григорчука уже турнирных задач толком и нет. Сможет ли "Черноморец" что-нибудь противопоставить на этот раз? Или же его снова ждет разгром? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 5 мая – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Игорь Ковтун

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Источник:
ua-football.com
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