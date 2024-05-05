Шахтер – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 27-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и одесским "Черноморцем".

Команды играли перенесенный матч первенства среди недели, одесситы сгорели со счетом 1:4. "Горняки" рвутся к золотым медалям УПЛ, в то время как у команды Григорчука уже турнирных задач толком и нет. Сможет ли "Черноморец" что-нибудь противопоставить на этот раз? Или же его снова ждет разгром? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 5 мая – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Игорь Ковтун