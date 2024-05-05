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Глоток свежего воздуха. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 1:0

Премьер-лига

Успех аутсайдера

Глоток свежего воздуха. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 1:0

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Оболони" эти три очка были крайне необходимы. Просто жизненно важное достижение. Благодаря победе над ЛНЗ "пивовары" могут вдохнуть полной грудью и надеяться, что вылет не постигнет команду. Хотя гарантий еще нет.

Как развивались события на поле – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея

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