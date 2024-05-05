Полесье – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В воскресенье, 5 мая, в Житомире на стадионе "Центральный" состоится матч 27-го Украинской Премьер-лиги, в котором "Полесье" будет принимать "Зарю". Игра первого круга завершилась минимальной победой "Полесья".

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Главным арбитром предстоящей игры станет 39-летний Владимир Новохатний из Киева, у которого на своем счету уже 47 матчей УПЛ. Стартовый свисток арбитра раздастся в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

27-й тур УПЛ сезона 2023/24

05.05.2024. Житомир. "Центральный городской стадион". 13:00

"Полесье" - "Заря"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ